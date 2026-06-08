モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。祖母で、22年8月に96歳で亡くなったファッションデザイナー森英恵さんについて語った。

放送では、11年に英恵さん、母の森パメラさんとともに出演した際のVTRが流された。その中で泉は「親とかにも相談できないこととかを、すぐママ森（英恵さん）のところに行って、いろいろ話に乗ってもらったりしてる」と明かしていた。

VTRを見た黒柳徹子が「どんな話を相談したの？」と質問。泉は「ふとした時に声をかけてくれるんですよ。例えば、ママ森は愚痴をあまり言わない。苦労した話とかは口にしないんですよ」と話した。

そして「それで私…、もっと苦労した話とかを口にした方がみんな喜ぶじゃないですか。だから『もっとつらかった話とか言ったら？』って言ったら『私は美しいものを作るから、そういうことを口にするのが嫌なの』って」と振り返った。

そして「それを聞いた時に、そういう考え方ってあるんだなと思って。やっぱりストレス発散じゃないですけど、口にバーって出して発散するっていう方法しか私は知らなかったので。あえてそういうのを口にしない生き方っていうの、なんかかっこいいなと思って」と打ち明けた。