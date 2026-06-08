小日向星一、佐々木春香、池谷のぶえ出演！ ヤヌシュ・コルチャックの名作『子どものためのうつくしい国』上演 演出はノゾエ征爾
“おとなもこどもも楽しめる”ことをテーマに、第一線で活躍するアーティストとともに企画性の高い新作に取り組むKAATキッズ・プログラム。2026年度の新作は、ポーランドの教育者であり児童文学作家のヤヌシュ・コルチャックの名作『子どものための美しい国』を、ノゾエ征爾の演出で上演することが決まった。
【オススメ作品をチェック！】“今月の”優先順位高めです（2026年6月号）
本作は、ポーランドの教育者であり児童文学作家のヤヌシュ・コルチャック（1878〜1942）が1923年に発表した『子どものための美しい国』を原作とする子ども向け演劇作品。
原作では、王である父の死によって幼くして王位についたマットが、子どものためのユートピアをつくろうと次々に改革に取り組む。しかし、スパイの暗躍や親友の裏切りによって国家は大混乱し、やがて隣国の軍が攻め込んでくるなど、子どもの願いや夢、心理を描いた物語は、子どもはもちろん、大人の心にも強く響く名作だ。
作・演出を手がけるのは、劇団「はえぎわ」を主宰し、第56回岸田國士戯曲賞を受賞するなど、劇作家・演出家・俳優として多方面で注目を集めるノゾエ征爾。ノゾエ作品の音楽を数多く手がける田中馨を迎え、子どもから大人まで楽しめる音楽劇として、子どもの純粋な願いと理想、現実との葛藤を描き出す。
キャストには、小日向星一、佐々木春香、串田十二夜、池谷のぶえ、振り付けも務める熊谷拓明が顔をそろえる。
ノゾエは「原作には様々な人物が登場しますが、今回、それをたった5人で演じます。舞台もいろいろな形に変形しながら進んでいきますので、想像を膨らませながらたくさん楽しめるのではないかと思います。音楽も大注目です。私の大好きな田中馨くんによる素晴らしい音楽と歌がたくさん入ってきますので楽しみにしていてください。子どもたちも、いつの間にか子どもではなくなった大人たちも、ぜひ劇場にいらしてください」とメッセージを寄せている。
KAATキッズ・プログラム2026『子どものためのうつくしい国』は、8月16日〜23日神奈川・KAAT 神奈川芸術劇場＜中スタジオ＞にて上演。
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本作は、ポーランドの教育者であり児童文学作家のヤヌシュ・コルチャック（1878〜1942）が1923年に発表した『子どものための美しい国』を原作とする子ども向け演劇作品。
作・演出を手がけるのは、劇団「はえぎわ」を主宰し、第56回岸田國士戯曲賞を受賞するなど、劇作家・演出家・俳優として多方面で注目を集めるノゾエ征爾。ノゾエ作品の音楽を数多く手がける田中馨を迎え、子どもから大人まで楽しめる音楽劇として、子どもの純粋な願いと理想、現実との葛藤を描き出す。
キャストには、小日向星一、佐々木春香、串田十二夜、池谷のぶえ、振り付けも務める熊谷拓明が顔をそろえる。
ノゾエは「原作には様々な人物が登場しますが、今回、それをたった5人で演じます。舞台もいろいろな形に変形しながら進んでいきますので、想像を膨らませながらたくさん楽しめるのではないかと思います。音楽も大注目です。私の大好きな田中馨くんによる素晴らしい音楽と歌がたくさん入ってきますので楽しみにしていてください。子どもたちも、いつの間にか子どもではなくなった大人たちも、ぜひ劇場にいらしてください」とメッセージを寄せている。
KAATキッズ・プログラム2026『子どものためのうつくしい国』は、8月16日〜23日神奈川・KAAT 神奈川芸術劇場＜中スタジオ＞にて上演。