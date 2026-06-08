『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』世界興収10億ドル超え イルミネーション歴代2位に
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、全世界で累計興行収入10億ドルを突破した。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
全世界で大ヒットを記録中の本作が公開11週目を迎え、全世界累計興行収入が10億2万8930ドル（約1603億2464万円／1ドル＝160.32円換算）に到達。ついに10億ドルの大台を突破した（Box Office Mojo調べ、6月7日時点の暫定成績）。
日本では公開7週目を迎え、6月5日〜7日の週末3日間で1億5747万3010円を記録。累計興行収入は73億7510万8040円となった。
これにより、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017）の73.2億円を上回り、イルミネーション作品歴代2位の興行収入を記録。歴代1位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で、イルミネーション作品の興行収入ランキングTOP2をマリオ映画が独占する形となった。なお、この成績は2026年公開の洋画作品として最高記録を更新中だ。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は公開中。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
全世界で大ヒットを記録中の本作が公開11週目を迎え、全世界累計興行収入が10億2万8930ドル（約1603億2464万円／1ドル＝160.32円換算）に到達。ついに10億ドルの大台を突破した（Box Office Mojo調べ、6月7日時点の暫定成績）。
これにより、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017）の73.2億円を上回り、イルミネーション作品歴代2位の興行収入を記録。歴代1位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で、イルミネーション作品の興行収入ランキングTOP2をマリオ映画が独占する形となった。なお、この成績は2026年公開の洋画作品として最高記録を更新中だ。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は公開中。