タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の体についての“衝撃事実”を明かす一幕があった。

この日の番組冒頭、「あたし、昔、腸内菌を全部診てもらったことがあるのよ。どういうのが入ってるか」と話し出したマツコ。

「そしたら家畜にしか入ってない菌が見つかったのよ」と明かすと「だから、あたし、多分、ウチの親が若かった頃、近くに牛舎とかがあって、そこで奇跡的に日本語を話す牛が生まれたのよ。育てたら、こんな形の人間になったっていう形なんだと思う」と自身を指さしながら続けた。

「牛が徐々に人間に変わったんだと思う。あるいは牛が人間を生んだのかも知れない」と独自の推測を口にすると「とにかく、家畜にしかないはずの菌が見つかったのは事実」と続けた。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーが「その菌、なんですか？」と聞くと「だから、もしかしたら、あたしがやせない理由はそれかも知れない。要は家畜って太らせなきゃいけないわけじゃん」と答えたマツコ。

自身の体形について「ここまで行く？ 人間が。牛だとしたら、ちょっとやせてると思うのよ。牛だとしたら、ちょっとスリム型だと思う」と分析していた。