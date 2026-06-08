ちゃんみな、一定期間療養へ 甲状腺機能低下症に伴うのどの不調「MAJ2026」出演見合わせ【全文】
【モデルプレス＝2026/06/08】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、一定期間療養することがわかった。6月8日、公式サイトにて発表された。
【写真】ちゃんみな、韓国人のイケメン夫とキス ウエディングドレス姿
公式サイトでは「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と報告。「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と伝えた。
続けて「本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました」と経緯を説明。最後には「パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
平素より、ちゃんみなを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されました。
診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました。
本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました。
パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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◆ちゃんみな、一定期間療養へ
公式サイトでは「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と報告。「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と伝えた。
◆全文
平素より、ちゃんみなを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されました。
診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました。
本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました。
パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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