これはリピするやつ！！【コストコ】朝食華やぐ「ベーカリー」をチェック

【コストコ】で何を買おうか迷ったときは、ベーカリーコーナーをチェックしてみて。季節ごとに新たなラインナップがお目見えするのもうれしいポイント。今回は、朝の食卓が華やぐ、マニア絶賛の商品を紹介するので、お買い物の参考にしてみて。

ボリューム満点！

「コーンベーコンマヨブレッド 4個入」は、1つが約230gと大きめサイズ。@potipoti212さんいわく「リベイクすると香ばしさが増してさらに美味しい」そうなので、ひと手間加えてみて。「マヨネーズもたっぷり」とのことで、朝から幸せな気持ちになれそうです。

フランスパン × あんぱん

まあるいフォルムがかわいいこちらは「フランスあんぱん 9個入」です。あんを包むパン生地は、かためながらも薄めで食べやすそうです。@potipoti212さんによると中の粒あんは「しっかり甘い」とのことなので、甘党さんも満足できそうです。1つがそれほど大きくないので、朝は軽めに食べたい人にもおすすめ。あんぱん好きは要チェックです。

たまごのインパクト抜群！

半分にカットされたゆでたまごがごろっと入ったこちらは「卵ベーコンサンドイッチ」。@potipoti212さんによると「ベーコンも入っててほんと美味しい」とのこと。「これはリピするやつ」とお気に入りのよう。見た目のインパクトがあるので、朝ごはんだけでなくホームパーティーにも重宝しそうです。

おしゃれな惣菜パン

@potipoti212さんが「思った通り美味しい」と絶賛する「ソーセージクロワッサン 4個入」。クロワッサンにクリームソースとソーセージを挟み、チーズをかけて焼き上げたごちそうパン。「リベイクでさらにおいしく」なるそうなので、ぜひ試してみて。朝からがっつり食べたい人も満足できそうです。

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※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A