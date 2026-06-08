バスケットボールＢリーグ・レバンガ北海道の折茂武彦社長と横田陽ＣＥＯが８日、北海道庁を表敬訪問し、シーズン終了を報告した。折茂社長は、建設を計画している新アリーナについて言及した。

Ｂリーグ創設後初の勝ち越し決め、終盤までＣＳ争いを繰り広げた今季。日本代表ＳＧ富永啓生の加入やクラブ史上最高勝率を記録した影響もあり、１試合平均の入場者数で過去最多となる５７４３人を記録した。立ち見スペースが埋まるほどの観客が詰めかける試合もあり、計画されている新アリーナ建設が急務とも言える状況だ。

スキマバイトサービス「タイミー」の社長を務める小川嶺会長は、昨年６月の就任直後に計画を発表。札幌駅周辺で敷地３ヘクタール以上、収容人数１万人超の構想で、候補地選定の期限を１年以内としていた。ＪＲ苗穂駅周辺や中島公園などが候補に挙がっており、折茂社長は「今後１０年、２０年先を考えたときに（新アリーナが）絶対的に必要と考えている。関係各所と話を進めながらやっていきたい」と話した。

クラブ関係者によると、早ければ６月下旬にも計画の進捗状況について説明する予定となっている。