◆カーリング日本選手権 第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、ＳＣ軽井沢クが前回大会３位のロコ・ソラーレに８―０で完勝し、開幕２連勝とした。

第４Ｅ（エンド）に大量３得点を獲得すると、第５、６Ｅは不利な先攻に２点ずつスチールして７―０。第８Ｅにさらに１点スチールし、相手が自ら負けを認めるコンシードした。

終始流れを渡さない圧勝に、スキップの上野美優は「前半３Ｅはブランクでしたが、第２Ｅも第３Ｅも複数点のチャンスは作れていた。少しのミスで点数が取れていなかったので、そのミスをどうなくしていくかチームで話し合うことができていた。スチールという形で相手にプレッシャーをかけ続けられたことも良かった」とさわやかな笑顔で振り返った。

例年よりも遅い６月開催の今大会。湿度が高いため、アイスには霜が多く、各チーム対応に苦戦している。それでも「自分たちができることをどうやって最大限生かすかというところをすごく意識している。目の前のアイスに対応するために、どう投げて、どうコミュニケーションを取るか。確認できていることがすごく良いなと思っています」とチーム一丸で前半２試合から勢い十分のＳＣ軽井沢ク。２４年以来２年ぶりの優勝へ、まだまだ対応力を上げていく。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。点