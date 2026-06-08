長野西高等学校教諭の村松寛太氏は、北海道大学大学院の修士課程に在籍していた2023年当時、北限域のニホンウナギ（Anguilla japonica）がどのような河川にいるのかの調査を行った。その体験を語る。

【画像】川でウナギを探す現場。この作業で、2度ほど警察に通報された

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ニホンウナギの生息北限とされる北海道南部で105の河川を調査し、52河川で222匹ものウナギを確認できた。過去100年で道内での生息報告は10件ほど。ごく一部で生息が確認されてはいたが、これほど広範囲でウナギが棲み着いていることが判明したのは初めてだ。

当初は北海道にウナギが本当に生息しているのかどうか半信半疑だったが、昨年12月、調査結果をまとめた論文が「米科学アカデミー紀要ネクサス」に掲載された。



北海道のニホンウナギ（筆者提供）

実のところ、私はウナギの専門家ではない。北海道大学大学院の修士課程に進学し、サンショウウオを研究していた。2023年にヒグマによる釣り人の死亡事故が起きた朱鞠内湖（しゅまりないこ）の周辺でフィールドワークを続けていた。あいにく芳しい成果が上がらなかったところ、研究室の岸田治教授から「ウナギを調べてみないか？」と誘われた。

教授の専門も両生類であってウナギではない。両者の共通点は、ヌルヌルしていてカワイイところくらいか。きっかけは2020年に東京大学の研究チームが北海道で初めてシラスウナギを発見したこと。共同研究で大規模な生息調査を実施することになったのだ。

でも、誰が？ 教授が私の地を這うフィールドワーク能力を見込んで、白羽の矢を立てたようだ。

調査範囲は松前の白神岬から襟裳岬まで。海岸線の距離でいえば600キロほどだ。2023年の6月から8月にかけて、105の河川のうち8割以上を私一人で調査した。

2度、警察に通報された

ウナギは川底の物陰に潜んでいるので、電気ショッカーを使って捕る。細長いポールを水に突っ込み電気を流すと、感電したウナギがウネウネと悶える。サケやマスのようにプカッと浮かぶわけではないので、すかさずタモ網ですくう。これを1時間続けて何匹捕れるかで、どの川にウナギがどれくらい生息しているか調べていった。

実際にはかなり骨が折れる作業だった。右手にポール、左手にタモ網を持ち、背中には電気ショッカー本体とバッテリーを背負っている。バッテリーは40分しかもたないため、スペアも携行する。おまけに川底は小石や泥で滑りやすい。電気ショッカーは1台100万円ほどする高額機器だから、転んで壊すなんて、あってはならない。ウナギ捕りに没頭していたら、2度ほど警察に通報された。

※本記事の全文（1600字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（村松寛太「北海道の天然ウナギ」）。

（村松 寛太／文藝春秋 2026年6月号）