95年前に消えた東京の川がある。池袋から神田川に流れていた「弦巻(つるまき)川」だ。関東大震災後、辺りの都市化にともない蓋(ふた)をされた。暗渠(あんきょ)の下水道になったのである。現在は陸上にほとんど痕跡がなく、往時の流路も全ては分からない。しかし、豊島区の雑司ヶ谷では地下に“弦巻川”が背骨のように流れていて、今も重要な存在であることに変わりはない。ただ、この地下河川は再々水害を起こし、18年前には大惨事が発生していた。下水道になっても、やっぱり川なのだ。

【画像】戦前に撮影された貴重な姿も…弦巻川の“昔と今”をすべて見る（131枚）



4社8路線が交差するターミナル・池袋駅（豊島区）

JR・西武・東武・東京メトロと4社の8路線が乗り入れるターミナル「池袋駅」。そのすぐ西側にかつて「丸池」という湧き水の池があった。「池袋」という地名のもとになった、ともいう。

ここを源流としていたのが弦巻川だ。（全3回の1回目／つづきを読む）

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川は武蔵野台地の東端にうがたれた「雑司ヶ谷」を蛇行し、3.6kmほど先にある「江戸川橋」の付近で神田川に合流していた。

「弦巻」という名称の由来は平安時代にさかのぼるとされる。1919（大正8）年に発行された『高田村誌』には、源義家（八幡太郎）が奥州出兵の帰路この川のほとりで弓弦を巻いたことから名づけられたという説や、源義経が鶴が群がっているのを吉兆として「鶴舞川」と名づけたという伝承が紹介されている。

戦前まではホタルの名所だった

豊島区は現在、日本一の人口密度を持つ密集地だ。しかし、1932（昭和7）年に旧東京市に編入されて区になるまで、雑司ヶ谷の辺りは高田町という自治体で、東京府の北豊島郡に属していた。その前の1920（大正9）年までは高田村である。畑が広がり、弦巻川は農業用水に使われていた。

「原ッパがあり小さな段差があって滝になっていました。昔からこの辺はホタルの名所でした」「水はヒザぐらいまでの深さでした」などという証言が、1993（平成5）年に発行された地域情報誌『坂まち通信』第2号に掲載されている。

『豊島の歳時記』（豊島区発行）には、春の七草のセリを摘みに川沿いを歩いたという話も載っている。

のどかな田舎だったのだ。

関東大震災の後から“ドブ川”に

運命が変わったのは1923（大正12）年に発生した関東大震災だ。被災住家約37万棟、死者・行方不明者約10万5000人。特に東京の下町は激しい火災に見舞われた。被災者の移住などもあって、高田町時代の雑司ヶ谷は一気に都市化する。明治の半ば以降に始まっていた人口増加に拍車が掛かった。

「弦巻川は汚いドブ川になっていったそうです」と幾人もの住民に聞いた。

『高田町史』には「裏長屋の炊事洗濯の汚水と塵芥とで、悪臭鼻を撲ち、昔は月の名所、蛍の名所であったが、今は蚊の名所、蠅の名所となり」などという変貌ぶりが記されている。

下水道の整備が急務になり、弦巻川の暗渠化が持ち上がった。

地元の町会会長が雑司ヶ谷の歴史を記した冊子『ふるさと雑二町会』（1988年、宇佐美俊弘さん発刊）にはたくさんの証言が収録されている。ここから引いてみたい。

下水道を完成させたい一心で高田町議に立候補した元議員は「下水が一番不衛生です。だから下水道を皆さん完成させようではありませんか」などと立候補時に訴えたと話している。

他にも下水道の整備が求められる理由があった。弦巻川の洪水対策だ。

『ふるさと雑二町会』には別の元町議の証言も載っていて、「大雨になると洪水が発生し、田んぼがまるで海のようになっていた。舟を持たないと住んでいられない」などと話している。

元婦人会長は「大雨が降ると川があふれ、上の方から水がどんどん来た。ここでも1尺（約30cm）ぐらい浸水した」などと述べた。

高田町は1931（昭和6）年、下水道工事に着手した。弦巻川に蓋を掛け、暗渠化する形で整備したのだ。豊島区立郷土資料館の横山恵美学芸員は「なるべく短い距離を通したので、現在の下水道の通りに川が流れていたわけではありません。また、下水道の上は道路になりました。当時は道があまり整備されておらず、川の上に通したのです」と語る。

100年後の未来を見据えた大工事

環境対策、洪水対策、そして道路の建設。高田町にとっては極めて大きな事業だった。川のほとりにあった大鳥神社の境内には下水道工事の記念碑が建てられていて、当時の海老澤了之介町長の文章で「百年ノ大計」として事業を進めた経緯が記されている。暗渠上の道路は「弦巻通り」と名づけられて商店が建ち並び、雑司ヶ谷のまちの骨格ができた。

下水道は町が編入された東京市に引き継がれ、さらには東京都へと移管された。現在も「雑司ヶ谷幹線」として基幹的な役割を果たしている。網の目のように張り巡らされた下水道の本流だ。源流は丸池の湧水から家庭排水などに変わり、汚水は1922（大正11）年から稼働している三河島水再生センター（荒川区、レンガ造りの施設が国指定重要文化財）へ流下している。川ではなくなったが、面影がないわけではない。降雨時には地表の雨水が流れ込み、雨量が増えると神田川にあふれ出る。

外からは見えないものの、建設当時をほうふつとさせる場所がある。平安時代に創建された法明寺の近くでは、幅120cm・高さ90cmの下水道の底部がレンガでできている。

馬のヒヅメの形をした馬蹄形レンガ造りの場所もある。雨を神田川に放流する雨水管12.65mと、その直前の最下流160.28mだ。「昭和初期までに造られたもの」（東京都下水道局）という。

これらの整備で環境は改善した。では、洪水はなくなったのか。弦巻通りの商店などで聞いてみた。

80代の女性店主は「川は地下化されても、やっぱり谷です。以前は雨が降るとしょっちゅう水が出ていました。20分も降り続けば、道路が川のようになり、バケツとかが流れて来ます。うちの店は水が入らないよう一段高くしてありますが、それでも20〜30年ぐらい前に浸水しました。だからずっと土嚢(どのう)を置いていました」と話す。

60代の男性店主も「小さい時は膝ぐらいまで浸かっていました。オートバイなんかも流れて来て、店が浸水したこともあります。今でも大雨が降ると土嚢を積む家があります」と語る。

弦巻通りに面した東京音楽大学付属高校は、地下に流れ込まないよう止水板を設けている。警備員は「まだ稼働したことはありませんが、浸水しそうになると金属板が自動で上がります」と話していた。

過去には作業員の死亡事故も

浸水が「以前の話」として語られているのは、地下河川が増強されたからだ。弦巻川が暗渠化された雑司ヶ谷幹線に加え、都は1989（平成元）年度から10年以上かけてもう1本の地下河川「第2雑司ヶ谷幹線」を建設した。それでも不安を抱く住民はいる。「昨年のようなことが起きたら雑司ヶ谷もダメでしょうね。だって、そもそも路上にたまる雨が下水道に呑み込めないじゃないですか」と言うのだ。「昨年のようなこと」とは2025年9月11日、目黒区で1時間に134mmが降るなどした豪雨のことだ。同区から品川区に流れる立会川などで洪水が起きた。

リスクはそれだけではない。下水道は汚水が硫化水素を発生させるため、メンテナンスが必須だ。もし損壊したらどうなるか。埼玉県八潮市で2025年1月28日、下水道上の県道が直径40mも陥没し、トラックが転落して男性が亡くなった事故は記憶に新しい。

雑司ヶ谷幹線では内部を樹脂で被覆するなどして老朽化対策を行ってきたが、その際に不幸な事故が起きた。2008（平成20）年8月5日、作業をしていた男性5人（49歳、44歳、38歳、31歳、29歳）が流されて亡くなったのだ。急な豪雨になり、逃げきれなかった。

現場付近では雨が降り出してからわずか十数分後、降雨強度（1時間続けて降った場合の雨量）が80mmを超える豪雨になったことが分かっている。この事故は社会に衝撃を与え、都だけでなく、政府も調査報告書をまとめて注意を呼び掛けた。同報告書には全国で発生した32件のヒヤリハット事例が掲載されている。雑司ヶ谷幹線事故の3年前には、広島市でも52歳の職員が亡くなる事故があり、経緯が詳しく記された。現場は幅80cm・高さ80cmの下水管。出口では20cm上がれば地表だった。急な豪雨になり、職員は上半身を外に乗り出して逃げようとしたようだ。同行の職員も体をつかんで引っ張り上げようとした。が、流れが激しすぎて呑み込まれた。水深は約40cmだったという。「水」の威力がどれだけ凄まじいか。

東京都は雑司ヶ谷幹線の事故後、一滴でも降ったら、資機材を放置して即刻退避するなどの対策をまとめた。「一滴」という基準に注目が集まったが、「それだけ事故に対する社会の目は厳しく、二度と人命を失うまいという決意の現れでした」と元職員の一人は振り返る。

下水道の老朽化という問題も

しかし、その後の環境はますます悪化している。

まず、豪雨。気象庁が2025年までの50年間に全国で降った雨を調べたところ、最初の10年間と直近の10年間では、1時間に50mm以上降った回数が1.5倍、80mm以上は1.8倍、100mm以上は2.0倍に増えていた。

さらに下水道の劣化。雑司ヶ谷幹線事故の当時、施工から50年という耐用年数を超過していた下水道管は全国で約7000kmだった。2023年度末時点では約4万kmに増え、道路の陥没事故も多発している。

「どんどんリニューアルしていかなければならないのですが、下水道工事は危険と背中合わせです。そもそも汚水が流れている現場での作業なのです。管内では汚水がミスト状になり、腰まで浸かる場合もあります。慣れない人はすぐに腹を壊してしまうでしょう。非常にシビアな環境だから、担い手が不足しています。作業の安全性は絶対に確保しなければならないのです」と下水道行政の現役職員は力説する。

「弦巻川」は不思議な存在だ。華やかに見える東京のまちが、実際にはどんなふうに維持されているか気づかせてくれる。それだけではない。「流域」を歩くと、東京が実に面白いまちであることも教えてくれる。（つづく）

〈「えっ、ここを川が流れていたの？」地元では言い伝えが残るだけ…かつて池袋を流れていた「幻の川」の流域をたどる〉へ続く

（葉上 太郎）