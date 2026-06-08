JR東海＆西日本、複数人の利用でお盆の新幹線がお得になる限定セール実施 のぞみ東京・広島間は片道1万5000円に
東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道は東海道・山陽・九州新幹線ネット予約＆チケットレス乗車サービス『エクスプレス予約』、『スマートEX』において、お盆期間の一部乗車日・方面を対象に「EX早特☆期間限定セール！」を期間限定で発売する。2人以上の利用で、東京〜広島の「のぞみ」号普通車指定席がおとな1万5000円、こども7500円となるなど、お盆の東海道・山陽新幹線を“おトク”に利用できる商品（席数限定）となっている。
【画像】40日前まで！各乗車日ごとの発売終了日一覧
同商品の対象は東京・品川・新横浜〜名古屋・京都・新大阪・岡山・広島の「のぞみ」普通車指定席で、利用期間は上り方面が8月7日〜10日、下り方面が8月13日〜16日。発売期間は6月26日〜各乗車日の40日前までとなっている。
各区間の【おとな片道1人】の価格／割引額は以下の通り。
■東京・品川・新横浜〜名古屋 1万円／1500円
■東京・品川・新横浜〜京都 1万2000円／2370円
■東京・品川・新横浜〜新大阪 1万2000円／2920円
■東京・品川・新横浜〜岡山 1万4000円／3970円
■東京・品川・新横浜〜広島 1万5000円／4960円
※割引額は「スマートEX」の基本商品で最繁忙期に「東京・品川〜名古屋・京都・新大阪・岡山・広島」（片道）の「のぞみ」普通車指定席を利用した場合との比較
※こども料金の設定あり
例えば、おとな2人＆こども2人で東京→広島を片道利用の場合、合計で1万4880円の割引となる。また同商品の対象期間は、「のぞみ」号は全車指定席（自由席設定なし）で運行されることが発表されている。
同商品の対象は東京・品川・新横浜〜名古屋・京都・新大阪・岡山・広島の「のぞみ」普通車指定席で、利用期間は上り方面が8月7日〜10日、下り方面が8月13日〜16日。発売期間は6月26日〜各乗車日の40日前までとなっている。
各区間の【おとな片道1人】の価格／割引額は以下の通り。
■東京・品川・新横浜〜名古屋 1万円／1500円
■東京・品川・新横浜〜京都 1万2000円／2370円
■東京・品川・新横浜〜新大阪 1万2000円／2920円
■東京・品川・新横浜〜岡山 1万4000円／3970円
■東京・品川・新横浜〜広島 1万5000円／4960円
※割引額は「スマートEX」の基本商品で最繁忙期に「東京・品川〜名古屋・京都・新大阪・岡山・広島」（片道）の「のぞみ」普通車指定席を利用した場合との比較
※こども料金の設定あり
例えば、おとな2人＆こども2人で東京→広島を片道利用の場合、合計で1万4880円の割引となる。また同商品の対象期間は、「のぞみ」号は全車指定席（自由席設定なし）で運行されることが発表されている。