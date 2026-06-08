〈かつて池袋には“大洪水を招く川”が流れていた…戦前に封印された「弦巻川」が“再び猛威をふるう”衝撃の未来とは〉から続く

95年前までは確かに存在した。暗渠(あんきょ)化されて下水道になった今も地下で生きている。なのに、川だった時の正確な流路が分からない。東京都の豊島区から文京区に流れていた弦巻(つるまき)川である。都市化で分からなくなった流路を調べられないか。知られざる地域の魅力を解き明かして伝えられないか。そんな取り組みをしている人々がいる。住民ボランティアの「としま案内人 雑司ヶ谷」だ。

【画像】池袋〜神田川を流れていた「弦巻川」の流域を写真で一気に見る



東京音大前の弦巻通りで。左から音羽智子さん、川崎正士さん、磯田暉子さん。「弦巻川らしい場所で写しましょう」と川崎さんがここを選んだ（豊島区）

弦巻川の下水道工事が始まったのは1931（昭和6）年のことだ。暗渠化したとは言え、蛇行していた川にそのまま蓋(ふた)をしたわけではない。実際の川を基本にしながらも、地下で結びやすく、地上は道路（現在は幅員がおおむね6m以下の区道）を通しやすいルートが選ばれたと見られる。弦巻川の流路と、下水道化された後の「雑司ヶ谷幹線」や、その上を通る区道「弦巻通り」は微妙に違う。（全3回の2回目／つづきを読む）

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地域から忘れられつつある「川の記憶」

弦巻通りに店を構えている「赤丸ベーカリー」の店主、赤丸尋智(ひろのり)さん（65）は「この辺りでは店の裏の方を流れていたようです。暗渠化されて、道路ができた時、当時は和菓子屋だった店をゴロゴロと曳家(ひきや)で動かしたと聞きました」と話す。

現在、赤丸ベーカリーの裏は住宅が密集していて、川の痕跡など全くない。近くで尋ねると、「えっ、こちらを川が流れていたの？ 弦巻通りは川みたいに曲がっているから、川そのものが下水道や道路になったと思い込んでいました」と驚く人もいた。

いったいどこを流れ、どんな川だったのか。調査・案内をしている「としま案内人 雑司ヶ谷」（23人）は、豊島区役所が催したボランティアガイド養成講座の元受講者だ。会長の音羽智子さん（68）は「講座の修了後、豊島区から『援助はしません』と言われたのですが、『自主的に活動しよう』と残った人で続けてきました」と語る。

雑司ヶ谷霊園などいくつかの案内ルートがあり、『消えた川「弦巻川」を歩こう！』はそのうちの一つだ。調査の中心になったのは、副会長の川崎正士さん（80）と、企画担当の磯田暉子さん（85）である。

川が復活したかのように見える地図を作成

川崎さんは世界各地で調査を重ねてきた地質学の専門家だ。雑司ヶ谷は「区内でも一、二を争う急な谷で、面白いなと思いました」と話す。ただ、時代による変貌は著しい。弦巻川の流路にも変遷があった。そこで1909（明治42）年に作成された地形図を基準に調べた。同図に記された流路を現在の地図へ忠実にトレースしたのだ。ただ、最上流部は不明瞭だった。そこで最も低かった場所を流れていたと類推した。こうして川が復活したかのように見える案内地図を作り上げた。

磯田さんは歴史的な資料を当たった。南北朝時代に雑司ヶ谷へ移り住んだと伝えられる一族の文書を読み込み、江戸時代の地誌「江戸名所図絵」や、名主の作成した村絵図なども参考にした。丸池や弦巻川、当時の雑司ヶ谷が撮影された写真や絵葉書を入手したほか、昔の豊島区を撮影した写真家の遺作展に足を運ぶなどした。川崎さんと情報交換しながら橋など往時の姿を少しずつ解明していった。

調査がどれだけ難しいか。弦巻川には小さな支流もあったといい、豊島区立郷土資料館は過去の現地調査で、「大根を洗った」とする複数の証言を得ている。私もならって“支流域”を歩いたが、「この辺りに古くから住んでいるのは、うちともう1軒しかありません。でも、私は父や祖父からそうした話は聞いたことがないし、支流があったかどうかも分からない」（60代男性）などという状態だった。歴史が消える速度は早い。

それでも「案内人」の努力で浮かび上がってきた往時の弦巻川。調査をもとに歩いてみたい。

池袋の由来となった池はどこ？

まず、湧水でできた源流の丸池。川崎さんは「江戸時代の1828年に完成した『新編武蔵風土記稿』に『五間(ごけん)余』（1間＝約1.8m）とあり、10mぐらいの池だったと考えています」と語る。

「元池袋史跡公園」（約168平米）という小さな公園がある。高いビルに囲まれた一角で、「池袋地名ゆかりの池」「成蹊学園発祥之地」といった碑が置かれている。成蹊学園は現在、都内でも武蔵野市吉祥寺に所在しているが、開学の地は池袋だった。敷地内にあった丸池は「成蹊池」と呼ばれ、磯田さんは寒中水泳やたまった泥をかき出す「かいぼり」が行われた様子を写真や絵葉書で確認している。

だが、豊島区役所の公園緑地課は「公園は丸池の跡ではなく、元は東武鉄道の土地です」と話す。園内には水場もない。そもそもこの辺りには多くの池があったらしいが、これらの痕跡も全く見当たらない。

豊島区が同公園を紹介したHPには「下水道工事のため隣接する現在の場所と土地を交換」と書かれており、川崎さんらは「隣接したビルの下付近に丸池があったのではないか」と見ている。また、HPに書かれている「下水道工事」も、弦巻川が地下化された「雑司ヶ谷幹線」ではないようだ。ややこしくなるが、公園の横が起点になっているのは「第2雑司ヶ谷幹線」である。雑司ヶ谷幹線は洪水対策のために流下能力の増強が求められ、都は地下河川をもう1本建設した。公園ができたのは1998（平成10）年。ちょうどその後に下水道工事も完了している。では、雑司ヶ谷幹線の起点はどこなのか。「下流」に向かって歩く。

弦巻川は池袋駅の方ではなく、斜めに南下していた。JR線の下を潜り、西武線のガード下も通って、区道沿いに雑司ヶ谷方面へ進む。

この西武線のガードを越えた区道下が雑司ヶ谷幹線の起点だ。なぜ丸池につながっていないのか。どんな経緯があったにせよ源流の丸池は消滅し、家々や事業所の汚水を流すのが目的になったので、今となってはつなぐ必要はない。

このエリアでは地下水が豊富

その先は雑司ヶ谷幹線の上を区道が走り、かつての流路もほぼ同じだ。明治通り（都道）を渡ると、雑司ヶ谷に入る。ここからが弦巻通りだ。

少子化で統合された旧雑司谷小学校の脇では二宮金次郎像がフェンスに囲まれていた。平安時代に創建された法明寺の敷地には石橋に使われていた石が横たえてある。鬼子母神(きしもじん)がすぐ近くに見える。くねくねとした区道になり、東京音楽大学と付属高校の間を通る。浸水が多かったと言われているエリアだ。磯田さんは「マンホールがぷかぷか浮いたこともあります」と話す。

雑司ヶ谷は「谷」なので地下水が豊富だったようだ。会長の音羽さんは「以前は豆腐店が多かったですね」と振り返る。磯田さんが引き取り、「地下水を使うと豆腐が美味しいというので、井戸水が使われていました。祭りで神輿を担ぐとのどが渇くでしょう。豆腐屋さんが井戸水を出してくれていたんです」と説明する。川崎さんも「豆腐店のおじさんが『水はボンボン出てくる』って言ってたもんな」と感慨深げだ。

少し歩いた先になるが、商店主が「この辺は湿気が多いんですよ。隣のマンションが建て替えられた時、『地下を凄く水が流れていて、抜くのが大変だった』と聞きました」と話していた。

その近くには水がちょろちょろと流れ出している井戸もあり、90代の女性が「いつ掘ったか知らないけど、自然に出ているのよ。今はもう何にも使ってなくて出ているだけ」と教えてくれた。

あちこちに“弦巻川の痕跡”が残る

東京音大を過ぎ、大鳥神社に差し掛かると、弦巻川の暗渠化工事の写真が残っている。付近では下水道化される前の1925（大正14）年、弦巻川の周囲の草原のような場所で、青年団が宝探しを催した写真もある。

下水道の完成は人の流れを大きく変えたようだ。その証拠に大鳥神社は川が道路になってから社殿の向きを変えた。#1で紹介した冊子『ふるさと雑二町会』には、当時を知る元宮司の談話が掲載されている。「お宮は川を背にして西を向いていました。裏が川で見えないので、よく泥棒が賽銭(さいせん)箱を川の中州みたいな所へ落っことして、職人に上げてもらいました。盗もうと思って下で工作したのでしょう、何回もやられました」などという内容だ。

都電荒川線を越える。この辺りの流路は現在の下水道と少し離れている。元の川沿いには江戸時代に橋を架けた記念の石柱がある。隣は清立院。音羽さんは「ここには雨乞いの松があります。よく洪水になって軒下に舟を吊るしていた家もあったと聞いたのに、不思議ですよね」と首を傾げた。

その少し先で「どれだけ弦巻川が大切に思われていたか、分かる場所があります」と音羽さんが案内してくれた。弦巻通りから少し住宅街に入り、まさに川が流れていただろうという地点だ。「ここに弦巻川ありき」。集合住宅の植え込みの壁に黒々とペイントされていた。

そこから赤丸ベーカリーなど商店が集まっている界隈を過ぎると、不思議な空間に入る。道路の左は「豊島区雑司が谷」、右は「文京区目白台」だ。磯田さんは「弦巻川が区境になったからでしょうね」と話す。鬼子母神は豊島区なのに、鬼子母神像が見つかった「清土鬼子母神」は文京区。日本女子大は敷地が両区に分かれている。

いきなり音羽さんの目が輝いた

同大を過ぎると、区境は道路の左へ右へと蛇行する。弦巻川が蛇行していたせいだろうが、どこが豊島区か文京区か分からなくなる。

音羽さんがいきなり駐車場の中を歩き始めた。「ここが区境なんですよ」。楽しそうに笑った。

「こうした面白さは歩かないと分かりませんね」。磯田さんが目をキラキラさせる。

区道の弦巻通りから都道に出ると、がらりと風景が変わった。その先は文京区だ。下水道の雑司ヶ谷幹線は片側2車線の音羽通りの下を一直線に神田川方面へ向かう。往時の弦巻川は音羽通りではなく、並行して走る首都高速道路の下を流れていたという。

「東京の今昔が分かる。これが弦巻川の魅力です」。流路の調査に当たった川崎さんは語る。

今昔という面では他にも興味深いことがあった。雑司ヶ谷には「古き良き東京」が色濃く残り、なぜか心が休まる店が多い。これにも弦巻川の歴史が深く関係しているのだった。（つづく）

〈東京のど真ん中なのに「ビックリするほど静かな」ナゾのエリア…雑司ヶ谷というまちの“異質さ”はどこから来ているのか〉へ続く

（葉上 太郎）