ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東北新幹線が運転再開 那須塩原付近での異音ため大宮ー仙台間で一時… 東北新幹線が運転再開 那須塩原付近での異音ため大宮ー仙台間で一時運転見合わせ 東北新幹線が運転再開 那須塩原付近での異音ため大宮ー仙台間で一時運転見合わせ 2026年6月8日 17時22分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、東北新幹線は、那須塩原付近で異音がしたため、大宮と仙台の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時20分ごろ運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 静岡, 葬儀, 世田谷区, リハビリ, 大阪, イベント, 沖縄, 葬祭, 墓, 慰霊祭