5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月6日と7日、自身のブログを更新。昨年8月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの日常の様子を写真とともに公開しました。

【写真を見る】【 辻希美 】 次女・夢空ちゃんとの“コストコ爆買い”ショット公開 「休みなのに6時起き」リアルな育児奮闘も明かす





6日のブログでは、「昨日コストコ行ってきたょ」と報告。淡いピンクのトップスを着た夢空ちゃんが、たくさん購入した食材などの荷物と一緒に大きなショッピングカートに乗っている愛らしい写真を掲載しました。















また、コストコのフードコートでの一コマも披露。夢空ちゃんの顔と同じくらいの大きさがあるホットドッグとの“サイズ比”がたまらない、微笑ましいカットを公開しています。









その後は、たくさん購入した食材を小分けにして保存するなど、慌ただしい一日だったことも明かしています。一方で前日夜は夢空ちゃんがなかなか寝つかず、夜中も何度も目が覚め、今朝は「休みなのに6:00起き」だったと、育児のリアルな奮闘ぶりも打ち明けていました。









また、グレーのクッションの上で過ごす夢空ちゃんと三男の幸空（こあ）くん、そして愛犬の和やかな写真なども添えられており、家族の日常をほのぼのとした雰囲気で伝えるブログ更新となりました。















翌7日のブログでは、「日曜日」と題し、前夜のエピソードを「昨夜のソラユメ いっぱい高い高いしてくれて 幸せ時間だったね」と回想。次男の昊空（そら）くんが妹の夢空ちゃんを高く抱き上げる写真を公開し、リビングで楽しそうに過ごすきょうだいの様子が伝わります。





また、「そして今日の朝 笑」と綴り、夢空ちゃんがピンクの布団の上で気持ちよさそうに熟睡している写真を公開。









さらに、「今日は雨だから家でママ友達集まってまったり過ごしてます」と、自宅でゆっくり週末を過ごしていることも明かしました。









【担当：芸能情報ステーション】