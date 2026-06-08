〈「えっ、ここを川が流れていたの？」地元では言い伝えが残るだけ…かつて池袋を流れていた「幻の川」の流域をたどる〉から続く

豊島区の雑司ヶ谷は不思議なまちだ。JR山手線の内側にあるのに、都会らしくない。もっと言えば、懐かしい田舎のような雰囲気がある。なぜかホッとするのだ。どうしてなのか。これにも消えた弦巻川が関係している。（全3回の3回目／最初から読む）

【写真多数】まるで田舎のようなナゾの空間…雑司ヶ谷のまちを見る



都電荒川線を渡る弦巻通り。下水道はこの下を流れているが、地名の元である弦巻川の流路は少し左側にあった（豊島区）

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「鬼子母神(きしもじん)様が結界を張って守ってくれているのではないかと思うことがあるんですよ」

赤丸末千江(まちえ)さん（54）が言う。雑司ヶ谷を貫く区道「弦巻通り」沿いにある「赤丸ベーカリー」。兄の赤丸尋智(ひろとし)さん（65）がパンを焼き、妹の末千江さんが接客販売をしている。パンの美味しさもさることながら、末千江さんの軽妙なトークが魅力の一つだ。「夕暮れは雑司ヶ谷の人通りが減りますよね」という話になった時、末千江さんが半分真顔で結界の話をし始めたのだ。「夜はすごく静かで、猫の足音が聞こえるぐらいです」。いたずらっぽく笑う。

まるで異空間のような東京のエアポケット

尋智さんも「北は雑司ヶ谷霊園。西は法明寺、鬼子母神、東京音楽大。南は日本女子大。東は護国寺。ブロックされて、まるでエアポケットのような空間です。池袋の雑踏から帰って来ても、法明寺の細い通りを抜けると、雰囲気が一気に変わって異空間に入ります」と語る。

不便かというとそうではない。極めて便利だ。池袋駅や地下鉄の護国寺駅に隣接していて、JR目白駅も近い。そもそも雑司ヶ谷には地下鉄の「雑司が谷駅」があり、都電荒川線の停留所は「鬼子母神前」「都電雑司ヶ谷」と二つもある。

個性的な店がいくつも立ち並ぶ

弦巻通りは昭和になってからできた。95年前の1931（昭和6）、池袋の丸池から神田川に向かって流れていた弦巻(つるまき)川に蓋(ふた)が掛けられたのが発端だ。川は暗渠(あんきょ)の下水道になり、その上に区道の「弦巻通り」が整備された。幅員はほぼ6m以下という狭い道路だ。それでも次々と商店ができ、雑司ヶ谷を代表する通りになった。

赤丸ベーカリーの100mほど先にある「肉の大久保」は、大久保宏泰さん（65）が経営している。尋智さんと同級生だ。

「以前はびっしり店が建ち並び、通りいっぱいにお客さんが歩いていました。『池袋サンシャイン60通り』みたいでした」と話す。

子供の頃から住んでいる「としま案内人 雑司ヶ谷」の磯田暉子さん（85）は「通り沿いにいくつも商店街がありました。お風呂屋さんを中心に、お菓子屋さん、乾物屋さん、お肉屋さん、八百屋さん、薬屋さんという感じです。近所付き合いもあるから地元で買うのよね。一通りの物はそろいました」と振り返る。磯田さんは銭湯がなくなると核がなくなり、店が減っていったと考えている。大久保さんも「スーパーなどに流れましたね。ぱらぱらとしか店がなくなった」と話す。スーパーより安い店が多いのに残念なことだ。

赤丸末千江さんは「それでもすごく個性的な店ばかりです。お客さんどころか、メディアを集める力を持っている店が結構あります」と話す。例えば、鉄板焼きの煎餅店「小倉屋製菓」。経営者は尋智さんの先輩だ。製造工場で販売しているので、入り口の戸をガラッと開けると、白い帽子を被った店員が忙しそうに働いている。

「みんな地元育ちで親の代から仲が良く、お客さんに『あちらの店に行ってみたら』と紹介し合ったりしているのも、雑司ヶ谷ならではです」と末千江さんが語る。話しているうちに、ランチを食べた寿司店の店主は末千江さんの先輩だと分かった。なぜ寿司本来の旨味が感じられる握り方なのか、なぜ沖縄に縁があって三線(さんしん)が上手なのか、そして夜はゴーヤーの天ぷらがメニューに入っているのか、などという秘密が次々に明かされる。夜の営業時間にも行ってみたくなった。

鬼子母神の祭り「御会式」でつながり合っているのも絆の強さだろう。

いい意味での“ユルさ”がある

各店舗とも「変わらぬ味」を求めるファンが多い。大久保さんにコロッケを頼むとその場で揚げてくれる。「親父に習っただけの作り方です」と話していたが、ピアニストの辻井伸行さんも子供の頃によく食べたそうだ。

赤丸ベーカリーで人気なのはクリームパンだろう。尋智さんは「『オーソドックス』で『普通』の美味しさを目指しています。先代、先々代からうちのお客様で、子供さんやお孫さんまで食べてくれる。がっかりさせたくないのです。引っ越して、何十年ぶりに買いに来たという方もいます」と語る。

「『変わらない味』のためには、変えていかなければなりません。世の中の味のベースは時代によって変化しますし、材料も変わります」。変わらないために変えるという斬新さ。なかなか奥が深い。

そんな話が気軽にできる店が多い。大久保さんもどんな調理法があるかまで教えてくれる。「美味しいと皆が幸せな気持ちになれるんです」。客と楽しそうに話をしている姿が印象的だった。

末千江さんは「かといって、どの店もベタベタと暑苦しくはありません。そこは下町ではなくて、シティーなんです。会話をしながら買い物もできるし、さらっと買うだけもできる。ただ、『お帰りなさい』と言ってもらえそうなまちなんだと思います。一日じゅう神経を使って働いて、疲れた体でふらっと立ち寄った時に心地よい。いい意味での緩さがあるのかもしれません」と分析していた。

「としま案内人 雑司ヶ谷」の会長、音羽智子さん（68）は「優しいまちなんでしょうね。優しくされると、優しい気持ちが残る。だから、皆が優しくなれるのだと思います」と語る。赤丸ベーカリーの尋智さんが「お客さんも優しい人ばかり」と話していたのを思い出した。

「いちど都外に移り住んでみたけれど…」

通り沿いの商店ではないが、音羽さんが感動した話を教えてくれた。鬼子母神の門前に近い「大門欅(けやき)並木」だ。「地元の皆さんが保存会を作っているのですけれど、秋になると落ち葉で1日に何回も掃除をしなければなりません。でも、皆さんは『夏には葉があるから涼しい。土砂降りも和らげてくれる。冬には葉が落ちて日差しが暖かい。欅並木のおかげで暮らしている』とおっしゃいます。私はその話を聞くたびに心が洗われる気がするのです」。

同会の副会長、川崎正士さん（80）は「雑司ヶ谷は『人にちょうどいいまち』なんだろうね」と評す。

そうした地元の人々がつながりあって暮らしているのかと思うと、「新しい店もできています。新しく来てくれる人もいい人ばかりです」と尋智さんが話していた。音羽さんもこの20年の住民だ。

尋智さんは若い時、誰もが自分のことを知っている雑司ヶ谷を離れたくなり、埼玉県内に住んだことがある。「知らない人ばかりのまちは居心地が悪く、住めませんでした。離れてみて雑司ヶ谷の良さが分かりました」と、1年ほどで戻ってきた。

「いいまちですよ。住み心地がいい。安全。安心。便利。緩くて、優しい。住むなら雑司ヶ谷」と尋智さんは微笑む。

大都会の中で結界のようにして守られてきたのは、奇跡のようなまちだった。

それが95年前に埋められた地下河川の上に成立し、今もなお地下河川の上に存在している。弦巻川は姿を消してもなお、人々の暮らしを育んでいるのだ。

※鬼子母神の「鬼」は正式には上に点がありません。

（葉上 太郎）