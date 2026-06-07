東京・六本木のクラブ襲撃事件などで懲役15年の判決を受け服役中の関東連合元メンバー・石元太一受刑者に番組ディレクターが接触。獄中から届いた手紙には、被害者・遺族への謝罪と、今も逃亡を続ける見立真一容疑者への思いが綴られていた。

【映像】石元太一受刑者 直筆の手紙

『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、2012年に起きた「六本木クラブ襲撃事件」の主犯格として国際手配されている見立真一容疑者の足跡を追い、タイやカンボジアでの現地取材を敢行。事件当時、客の情報を犯行グループに伝えたものの襲撃への参加は拒否し、公判では無罪を主張していた石元受刑者が、現在の心境を明かした直筆の手紙を公開した。

「私にも責任が生じる」獄中の受刑者が被害者・遺族へ綴った謝罪の言葉

石元受刑者から届いた便箋には、被害者や遺族に対する深い謝罪の念が丁寧な文字で並んでいた。「被害者やその遺族の方達に対しては、軽々しく言葉に出来ないくらい申し訳なく思っています。私がどのような主張をしたところで、被害者が被害者である事に変わりはありません。また、過去に仲間だった人間達が起こした事件である事に間違いはありません。私にも責任が生じると思っています」。石元受刑者は判決が確定した今も、証拠の隠蔽や改ざんなど不当な捜査、理不尽な裁判があったと訴えながらも、 かつての仲間たちが引き起こした”人違いによる殺人”という凄惨な悲劇に対し、自らの責任を重く受け止める通説な言葉が綴られていた。

さらに手紙では、当時の関東連合の歪な構造についても言及されている。「あの事件が起きた当時、関東連合は３つに分かれていました。１つは見立を中心とした山口組を後ろ盾とするグループ、もう１つは住吉会を後ろ盾とするグループ、そしてそのどちらにも属さなかった中立のグループ…私はそのグループでした。」。そして、石元受刑者によると、誰よりも用心深かったという見立容疑者が、クラブという非常に目立つ場所へ自ら赴いた理由については、「住吉会を後ろ盾とするグループに対するパフォーマンス、示威行動だったのは間違いないでしょう」と、組織内での内部対立が招いた惨劇であったとみている。

「最後は出頭で終わらせてほしい」元メンバーが切望する“事件の幕引き”

見立容疑者は事件後、中国を経由してフィリピンへと逃亡。その後の足取りはつかめていないが、番組の取材でカンボジアに潜伏している可能性が見えてきた。2025年4月には、中学校の同級生であり、現地詐欺グループのリーダーと見られる山口哲哉被告がタイで拘束。関係者への取材から、山口被告が見立容疑者と喧嘩をして、カンボジアからタイへ移ったことなどが明らかになった。

石元受刑者は昔の仲間として強い願いを託す。「早くあの人の口から真実が聞きたい。せめて最後は逮捕という形ではなく、出頭という形で終わらせてほしい。自らの手で今回の件に蓋を閉めてほしい」。

人違いによって一人の尊い命が無残に奪い去られたあの夜から、間もなく14年。一介の暴走族に過ぎなかった関東連合が、なぜ殺人に手を染め、そして、東南アジアの闇に根付いてしまったのか。古参のOBたちが「我々の時代とはもう別物だ」と口を揃えるその変貌のプロセスと、未だ逃げ続ける主謀者の行方を暴くため、追跡はさらに続いていく。