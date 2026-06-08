「横顔があいぼんにしか見えないそっくり」加護亜依、娘＆息子とゴルフへ「かっこいい親子」「美スタイル」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは6月8日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つゴルフウエア姿を公開しました。
【写真】加護亜依の美脚が際立つゴルフウエア姿
コメントでは「息子くんの隣に居る娘ちゃんの横顔があいぼんにしか見えないそっくり」「ウェアーめっちゃ似合ってる可愛い」「最高に素敵なママ〜かっこいい親子〜」「美スタイル」「素敵な親子ですね」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】加護亜依の美脚が際立つゴルフウエア姿
「最高に素敵なママ」加護さんは「休日は息子くんが大好きなゴルフへ 娘も今回ゴルフデビューできてとっても楽しんでいました」とつづり、3枚の写真と1本の動画を公開。1枚目には、緑色のトップスと白いミニスカートから伸びた美脚が目を引く、爽やかなゴルフウエア姿の加護さんが写っています。2枚目はゴルフカートに乗る子どもたちの後ろ姿、3枚目は息子の姿を収めた写真です。動画では息子がパッティングをする姿を披露しました。
2月にはスキーウエア姿を披露2月22日には、「白馬で息子の9歳お誕生日お祝い旅行」とつづり、1本の動画を公開した加護さん。白いスキーウエアを着てスキーを楽しむ姿や、宿泊施設でアイスを食べたり遊んだりする姿が映っています。ファンからは「運動神経良い！羨ましい！！」「みんなめちゃくちゃ上達してる」「可愛いー！」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)