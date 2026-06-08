ファンケルは、6月12日から、修斗と協業してファンケルのケール青汁を使った「ケール青汁みかんゼリー」（容量：160g）を地域限定で発売する。

同製品は、“日本の野菜不足解消”を目指す同社が、愛媛県西予市の契約農家および工場で製造している「ケール青汁」を使用し、愛媛県産のみかんと組み合わせたゼリー。みかんの爽やかな味わいとともにケールの栄養をよりおいしく手軽に取り入れてもらえる製品として展開する。販売は松山空港や松山観光港、修斗が運用するみきゃんパークなどで行う。

近年、健康意識の高まりを背景に、野菜摂取への関心が高まる一方で、日本人の野菜摂取量は厚生労働省が推奨する目標量に届いていないとされている。

ケールは、ビタミンやミネラルなどを豊富に含むことから、「野菜の王様」ともいわれる栄養価の高い野菜とのこと。

今回、「ケール青汁」と「愛媛県産みかん」を組み合わせることで、青汁になじみのない子どもから大人まで、おいしくケールの栄養を取り入れてもらえる製品を目指した。

同社は、今後も愛媛県の地域資源と健康価値を掛け合わせた製品開発を通じて、地域活性化と健康課題解決への貢献を目指していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月12日（金）

ファンケル＝https://www.fancl.jp