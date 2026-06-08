ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「白桃 ショコリキサー」と、同じく白桃フレーバーのカカオフルーツジュース、そして新登場となる夏にぴったりの爽快な炭酸ドリンク「カカオリキサー」の全3種類のドリンクを、それぞれ全国のショコリキサー取扱店、全国カカオフルーツジュース取扱店で、6月19日から季節限定販売する。また、パフェ仕立てのソフトクリームからも「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」を全国のソフトクリーム取扱店で同日から販売する。さらに、白桃を使用したクレープの新フレーバーも全国のGODIVA dessert店舗において、7月1日から販売する。



「白桃 ショコリキサー」

「白桃 ショコリキサー」は、白桃のやさしい甘さに、まろやかなホワイトチョコレートを合わせたショコリキサー。みずみずしく華やかなピーチの香りと、コクのあるホワイトチョコレートが調和し、やさしくとろけるような味わいに仕上げた。ホイップクリームの上には、白桃をイメージしたシェイブチョコレートをトッピングした。見た目も愛らしく、ひと口ごとに果実感とやさしい甘さが広がる一杯になっている。



「白桃 カカオリキサー」

「白桃 カカオリキサー」は、白桃のやさしく上品な甘さと、カカオフルーツの爽やかな果汁を合わせたスパークリングドリンク。炭酸のはじける泡とともにフルーティーな香りが広がり、すっきりとした心地よい味わいに仕上げた。ドリンクの中には、粒状のやわらかな食感のゼリー「カカオフルーツパール」を加え、飲むたびに楽しいアクセントになる。白桃をイメージしたシェイブチョコレートをあしらい、見た目にも華やかで、夏にぴったりの一杯となっている。



「白桃 カカオフルーツジュース」

「白桃 カカオフルーツジュース」は、白桃のやさしく上品な甘さと、カカオフルーツの爽やかな果汁を合わせたフローズンドリンク。みずみずしい果実の風味が重なり合い、フルーティーでありながらすっきりとした後味に仕上げた。砕いた氷とともにミックスすることで、シャリっとした心地よい食感とともに、ひんやりとした清涼感が広がる一杯になっている。



「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」

「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」は、ダークチョコレートの深いコクと、みずみずしいピーチの甘さを組み合わせたソフトクリーム。クリアカップの中には、なめらかなピーチジュレとホイップクリームを重ね、その上に濃厚なダークチョコレートソフトクリームを絞った。層ごとに異なる食感と味わいが広がり、ひと口ごとにバランスの取れたハーモニーを楽しめる。仕上げにはシェイブチョコレートをトッピングし、華やかさをプラスした。フルーティーさとビターな余韻が重なり合う、上質な一品となっている。

［小売価格］

白桃ショコリキサー

レギュラーサイズ：810円

ラージサイズ：920円

白桃カカオリキサー

レギュラーサイズ：690円

白桃カカオフルーツジュース

レギュラーサイズ：745円

白桃ダークチョコレートソフトクリーム：750円

（すべて税込）

［発売日］6月19日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp