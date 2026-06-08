【ロンドン＝横堀裕也】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は８日、今年１月時点で各国が保有する核弾頭数の推計を発表した。

中国の保有数を前年比２０発増の６２０発と分析し、「今後１０年間で更に増え続けるだろう」と指摘した。

ＳＩＰＲＩは毎年、核弾頭数の推計値を公表している。中国の保有数のうち、平時からミサイルに搭載されている「配備弾頭」は同１０発増の３４発となったとし、「中国は核兵器の近代化と拡大のまっただ中にある」と強調した。

ウクライナ侵略を続けるロシアは、核弾頭の保有数を前年比で９１発増やした。一方、侵略に伴う西側諸国の経済制裁などが影響し、「近代化計画が難航している」との見方も示した。

米英仏や北朝鮮なども含めた９か国が保有する核弾頭の総数は計１万２１８７発で、前年推計値１万２２４１発から５４発減少した。ただ、保有総数の約８割を占める米露の核弾頭削減のペースが鈍化する一方、新たな弾頭を配備する動きが加速している。ＳＩＰＲＩは「（保有総数は）今後数年で減少から増加に転じる可能性がある」と訴えた。