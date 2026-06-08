放送作家でタレントの野々村友紀子が、7日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。夫の2丁拳銃川谷修士（52）の相方、小堀裕之（52）の出演にツッコミを入れた。

番組には「妻はなぜ怒る？」と疑問を持つ夫が集められ、野々村の話を聞く企画が行われた。アンガールズの山根良顕は「妻の愚痴を垂れ流す番組はたくさんあるんだけど…」と先陣を切って夫側の主張を述べた。

野々村の反論に小堀が「僕らも我慢していることはね、あるんで」とカットイン。野々村は少し間を置いて、「…なんでお前おるの？」とバッサリ切り捨てた。

小堀は「皿洗うのどうしてはるんですか。あの、うちの奥さんは1枚ずつ洗剤で洗って、すすいでほい。『1回全部洗って、すすぎはすすぎでやった方がいいんじゃないの？』って言ったらブチギレられて」と妻とのエピソードを明かした。

野々村は「それはそうや。何にもせえへんヤツが急に『こうしたら？』ってアドバイスしたら一番腹立つやん。なんでこの家そうしてるかって言ったらね、築年数結構古くて、排水が流れにくいんですよ。私全部知ってんねん。この（小堀の）家のこと。だからまゆみちゃん（小堀の妻）がやっと生み出した術やねん」と語った。

小堀は「築年数まで言わんといてくださいよ…」と相方の妻にすべて言いくるめられていた。