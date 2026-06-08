レジェンドが女性をめぐるオッサン同士の友情を見せつけている。元ヤンキースのスーパースターでモテ男としても名を馳せた爍船蹈奪畢瓩海肇▲譽奪ス・ロドリゲス氏（５０）が最近、３年間交際したフィットネストレーナーのジャクリン・コルデイロさんと破局したばかり。ともに「ＦＯＸスポーツ」の解説を務めるレッドソックスＯＢの爛咼奪哀僖圻瓩海肇妊咼奪鼻Εルティス氏（５０）は失意の親友を見ていられず、立ち上がった。

オルティス氏はスペイン語メディア「エル・プレゴネロ」を通じて「彼は少し落ち込んでいるように見えるが、本物のドミニカ共和国の女性なら何でも解決できる。興味のある女性はまず私を通さなきゃいけない」と冗談を交え、母国を案内しながら魅力ある女性たちを紹介すると約束。

続けて「彼女たちは守備でも攻撃でもオールスター級だ。ガールフレンドを見つけることが自分の使命だ」と自信満々に宣言した。オルティス氏の呼び掛けでファンもＳＮＳ上で相手探しに奔走しているという。

一方のＡロッドについて同メディアは「この状況を冷静に受け止めている。彼のＳＮＳを見てもフィールド外での個人的な行動や仕事に集中していることが分かる」と伝え「彼は愛のゲームの打席に立てるのか、それともビジネスに専念するのか。確かなことはオルティスが相棒を務めるこの爛轡隋辞瓩絶対見逃せないものになるということだ」と今後の展開に注目していくとした。