巨人の則本昂大投手（３５）が８日にジャイアンツ球場での先発投手練習に参加。先発が予定されている翌９日の楽天戦（楽天モバイル）に向けて最終調整を行った。

昨年オフに楽天から巨人に移籍した則本。古巣との初対戦に「２年に１回しかないところで投げるチャンスが巡ってきたっていうことはすごくうれしいというか、特別な感情があります」と胸を躍らせつつも「個人的な感情を言えば楽しみはあるんですけど、それを出している余裕はないので。しっかりとチームが勝てるピッチングをしたいと思います」と意気込んだ。

気心知れたかつてのチームメートとの再会を翌日に控えた右腕は、報道陣から「対戦が楽しみな打者は」と聞かれると「あさ（浅村栄斗）はライオンズ時代もたくさん対戦してきたし、同じチームメートになって、たくさん助けてもらった仲間でもある」と同級生でプロ１８年目を迎えた楽天・浅村栄斗内野手（３５）の名前を挙げ、盟友との思い出を口にした。

今季ここまで７試合に登板。防御率は４・０８、１勝３敗をマーク。前回２日のオリックス戦（東京ドーム）で爍慧挂椶寮議将瓩砲靴独甦蠅琉楡匕綵蘊〕を挙げた。

「数え切れないくらい投げたので。いい思いも苦しい思いもしたマウンドではある」と古巣の球場に思いを馳せた背番号４３。慣れ親しんだマウンドで２勝目を挙げることはできるか。