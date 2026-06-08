名古屋の繁華街で7日、女性が死亡したひき逃げ事件で、逮捕・送検された21歳の男は女性をはねた後、蛇行しながらおよそ160m引きずったとみられています。

■女性をはねた後、引きずったまま逃走か





伏し目がちに車に乗り込む男、愛知県大治町の会社員・角田啓容疑者(21)です。



角田容疑者は7日午前1時半ごろ、中区錦2丁目の本町通の交差点で、名古屋市中区に住む村田あかねさん(29)をひき逃げし死亡させた疑いで8日、送検されました。

現場は繁華街の「錦三」にほど近い場所で、警察によりますと、角田容疑者はワンボックスカーを運転し右折した際、横断歩道を渡っていた村田さんをはねたとみられています。



目撃者：

「そのまま止まるだろうな、事故だなと思ったんですけど、女の人もいなくなってそのまま行っちゃった。たぶん引きずっちゃっているんですよね、下に入っちゃって」

目撃者によりますと、ワンボックスカーは村田さんを引きずったまま、蛇行しながら走り続け、信号を無視して桜通を右折、現場から160mほどの場所に村田さんを残し、走り去ったといいます。

■事故を起こした車で再び現場に…容疑認める





村田さんは病院に運ばれましたが、およそ2時間半後に死亡しました。現場には車が蛇行したとみられるタイヤの痕に、村田さんのものとみられるイヤホンも残されていました。

角田容疑者は一旦現場を離れたあと、事故を起こした車で戻って来ていて、調べに対して容疑を認めているということです。