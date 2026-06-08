マギー、プールでの美スタイル際立つ水着姿に絶賛の声「体のラインが美しすぎる」「優雅で素敵」
【モデルプレス＝2026/06/08】モデルのマギーが6月7日、自身のInstagramを更新。水着姿でのプライベートショットに反響が寄せられている。
【写真】年商億超え社長兼モデル「優雅で素敵」と話題の水着ショット
マギーは「Best way to spend the weekend 」「自然の中へ、クイックチャージ！」とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。美しい体のラインが際立つビキニ姿で海の見えるプールでマットレスタイプの浮き輪に寝転び、読書をしている姿を披露した。同投稿ではそのほか、背中が大胆に開いたワンピース姿で鉢植えの花を撮影したり、海を眺めたりする自身の後ろ姿や、海や山や美しい夕日などの写真を見ることができる。
この投稿には「体のラインが美しすぎる」「優雅で素敵」「絵になる美しさ」「何を読んでるのかな」「背中が綺麗」「スタイルレベチ」「神々しい」「景色がいいところでは心も洗われるね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆マギー、美ボディ際立つ水着姿で読書
マギーは「Best way to spend the weekend 」「自然の中へ、クイックチャージ！」とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。美しい体のラインが際立つビキニ姿で海の見えるプールでマットレスタイプの浮き輪に寝転び、読書をしている姿を披露した。同投稿ではそのほか、背中が大胆に開いたワンピース姿で鉢植えの花を撮影したり、海を眺めたりする自身の後ろ姿や、海や山や美しい夕日などの写真を見ることができる。
◆マギーの投稿に反響
この投稿には「体のラインが美しすぎる」「優雅で素敵」「絵になる美しさ」「何を読んでるのかな」「背中が綺麗」「スタイルレベチ」「神々しい」「景色がいいところでは心も洗われるね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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