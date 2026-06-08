有名女優、“お肉たっぷりすき焼き”の豪華夕食公開「食欲そそる」「シメも美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の秋野暢子が6月7日、自身のInstagramを更新。豪華な夕飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「美味しそうすぎる」と話題の豪華夕食
秋野は「今夜はすき焼きです。お肉たっぷりで頂きます」「〆はうどんで。こんな感じです。たくさん食べましょう。皆さんは何を召し上がりましたか？」とつづり、写真を投稿。まだ生の牛肉、椎茸、白菜、焼き豆腐、えのき、白滝が鍋に入っている様子や、締めのうどんを煮込んでいる様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「よだれ出てきた」「お出汁を吸ったうどんが最高ですよね」「うちも今日すき焼きにしよう」「お肉たっぷりで羨ましい」「食欲そそる」「シメも美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「美味しそうすぎる」と話題の豪華夕食
◆秋野暢子、肉たっぷりのすき焼き公開
秋野は「今夜はすき焼きです。お肉たっぷりで頂きます」「〆はうどんで。こんな感じです。たくさん食べましょう。皆さんは何を召し上がりましたか？」とつづり、写真を投稿。まだ生の牛肉、椎茸、白菜、焼き豆腐、えのき、白滝が鍋に入っている様子や、締めのうどんを煮込んでいる様子を披露している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「よだれ出てきた」「お出汁を吸ったうどんが最高ですよね」「うちも今日すき焼きにしよう」「お肉たっぷりで羨ましい」「食欲そそる」「シメも美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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