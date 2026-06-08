ギンビス、「たべっ子どうぶつ」「しみチョココーン」から夏限定の４商品を発売

株式会社ギンビスは、「たべっ子どうぶつ」と「しみチョココーン」ブランドから、夏向けの期間限定商品4アイテムを2026年6月15日(月)より順次発売する。塩分補給や持ち運びやすさ、小分け仕様など、夏のニーズに対応した商品を展開する。

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〈しみチョココーン 塩バニラミルク4パック〉

「しみチョココーン」シリーズからは、夏限定の「塩バニラミルク」が登場する。ドイツ産岩塩「アルペンザルツ」を使用し、バニラミルクの濃厚な甘さとキレのある塩味を組み合わせた。手につきにくい仕様で、レジャーや勉強中にも食べやすく、4袋入りの小分けパックでシェアにも適している。

商品名:しみチョココーン 塩バニラミルク4パック

発売日:2026年6月15日(月)

価格:350円(税抜)

内容量:88g(22g×4袋)

全国のスーパー、ドラッグストアなどで期間限定販売

〈たべっ子どうぶつ塩ラムネ レモン味38g〉

「美味しく･楽しく塩分補給」をコンセプトに展開する「塩ラムネ」シリーズからは、新フレーバーのレモン味を発売する。ぶどう糖を90%配合し、レモンの爽やかな酸味と塩味のバランスにこだわった。パッケージは全5種類で、スポーツやBBQなどを楽しむどうぶつたちが描かれている。チャック付きで持ち運びやすく、夏のイベントや外出時にも適した商品だ。

商品名:たべっ子どうぶつ塩ラムネ レモン味38g

発売日:2026年6月15日(月)

価格:150円(税抜)

内容量:38g

全国のコンビニエンスストアで期間限定販売

〈ミニたべっ子どうぶつ カマンベールチーズ味40g〉

一口サイズの「ミニたべっ子どうぶつ」には、カマンベールチーズ味が加わる。香ばしいビスケット生地と、まろやかでコクのあるカマンベールチーズを組み合わせた。チーズの塩気とビスケットの甘みが調和し、おやつとしてはもちろん、おつまみとしても楽しめる。パッケージにはエメラルドグリーンを採用し、濃厚でクリーミーな味わいを表現した。

商品名:ミニたべっ子どうぶつ カマンベールチーズ味40g

発売日:2026年6月15日(月)

価格:165円(税抜)

内容量:40g

全国のコンビニエンスストアで期間限定販売

〈シャリっと食感たべっ子どうぶつグミ マンゴー味65g〉

「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミ」シリーズからは、夏向けのマンゴー味を発売する。マンゴーの芳醇な香りと濃厚な甘みが特徴で、外はシャリっと、中はモチっとした食感が楽しめる。グミは「たべっ子どうぶつ」ビスケットと同じ10種類のどうぶつ型を採用。チャック付き袋で、仕事や勉強、スポーツの合間などさまざまなシーンで楽しめる。

商品名:シャリっと食感たべっ子どうぶつグミ マンゴー味65g

発売日:2026年6月22日(月)

価格:200円(税抜)

内容量:65g

全国のコンビニエンスストアで期間限定販売