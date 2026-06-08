【ハーゲンダッツ】みずみずしい洋梨×濃厚な味わいのミルク バー『洋梨&ミルク』を新発売

ハーゲンダッツ ジャパンは、バー『洋梨&ミルク』を6月9日から期間限定で発売する。

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◆ハーゲンダッツ バー『洋梨&ミルク』

成分:果汁･果肉25%

内容量:69ml

価格:373円(希望小売価格:消費税込み) ※軽減税率適用

販売先:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

【アイスクリーム部】

種類別:アイスクリーム

成分:無脂乳固形分9.0%、乳脂肪分16.0%、卵脂肪分0.8%

原材料名:クリーム(生乳(北海道))、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄(一部に乳成分･卵を含む)

【フルーツコーティング部】

種類別:氷菓

原材料名:洋梨プレザーブ(国内製造)、洋梨ソース/安定剤(ペクチン)

〈洋梨のみずみずしさ×ミルクの濃厚さ〉

ハーゲンダッツでは、フルーツコーティングとミルクアイスクリームを組み合わせたバーを夏に販売している。

今回のフレーバーには、高級感のある洋梨を選定。「夏に楽しむ濃厚で爽やかなアイスクリームバー」をコンセプトに、洋梨のみずみずしさと濃厚な味わいのミルクを組み合わせ、爽やかで贅沢なアイスクリームバーに仕立てた。まるで洋梨をそのまま食べているようなみずみずしさや食感を楽しめる。

洋梨の芳醇な香りや果肉感を感じられるよう、食感や味わいの異なる2層のコーティングを施した。外側のコーティングには、爽やかな風味の洋梨ピューレを使い、内側のコーティングには、しっかりとした食感の洋梨果肉を使用した。

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