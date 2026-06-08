辻希美「今日もぱんぱん」ボリュームたっぷり詰め込み弁当公開「おかずの種類豊富で豪華」「お花のウインナー可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの辻希美が6月8日、自身の公式ブログを更新。ボリュームたっぷりの弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームすごい」と話題の豪華弁当
辻は「今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」とコメント。ピーマンの肉詰め、シイタケの肉詰め、花の形に飾り切りしたウインナー、卵焼き、トウモロコシ、ニンジン、パスタなどをぎゅうぎゅうに詰めた大きな曲げわっぱの弁当箱にフルーツを添えた弁当を公開した。
また、「しかし…悩み事？！しんどい事？！なんか続いていていつでも泣ける感じです…涙悩みとか無さそうだよねって言われるけど人間だもの…悩みます…し泣きます私も 夢の寝顔に癒しを貰って頑張ります」と現在の心境をつづっている。
この投稿に、ファンからは「お弁当のボリュームすごい」「おかずの種類豊富で豪華」「お花のウインナー可愛い」「詰め方がおしゃれで素敵」「悩み事解消しますように」「無理しないでね」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームすごい」と話題の豪華弁当
◆辻希美、手作り弁当公開
辻は「今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」とコメント。ピーマンの肉詰め、シイタケの肉詰め、花の形に飾り切りしたウインナー、卵焼き、トウモロコシ、ニンジン、パスタなどをぎゅうぎゅうに詰めた大きな曲げわっぱの弁当箱にフルーツを添えた弁当を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お弁当のボリュームすごい」「おかずの種類豊富で豪華」「お花のウインナー可愛い」「詰め方がおしゃれで素敵」「悩み事解消しますように」「無理しないでね」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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