【実録】恋バナのはずが、いつの間にかマウント対決に！？同じ時期に彼氏ができた友だちから【衝撃発言】をされて...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲の良いゼミの友人と平和に過ごしていた主人公。しかし、あるSNS投稿をきっかけに、信じていた友情が少しずつ崩れてしまって…？

奇跡のタイミング！友人と同じ時期に初めての彼氏が…♡

私には学生時代から仲の良い友人がいて、なんとまったく同じタイミングで初めての彼氏ができました。 お互いに喜びをわかちあい、毎日のように連絡を取りあってはデートのエピソードやうれしかった出来事を報告していました。 休日にはよくカフェに集まっては「次はどこに行こうか」「どんな服を着ていこうか」と、お互いの恋愛を応援しあっていました。 当時は、純粋に恋する喜びを心から楽しんでいたので、まさかこの幸せな時間が原因で友情に亀裂が入るとは思ってもいませんでした。

楽しい会話がだんだん変化して…？

交際が長くなるにつれ、私と友人との恋バナに少しずつ違和感を覚えるようになりました。 最初は純粋にお互いの恋愛を話す時間だったはずが、次第に友人の会話の内容が変わり始めました。 「私の彼氏はこんないいレストランに連れて行ってくれた」「こんなに高価なプレゼントをくれた」といった、物質的な自慢が増えていったのです。 そして、私が彼氏の話をしても、「それって普通じゃない？」「私の彼だったらもっとこうしてくれるのに」など、私の彼氏と比較して見下すような発言が増えていきました。 そんな彼女の態度に、最初は笑ってやり過ごしていたものの、だんだんとモヤモヤが募り、心のなかで不安な気持ちが大きくなっていきました。 この後、まさかの展開に…！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部