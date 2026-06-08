【GSIクレオス：「うすめ液関連・その他製品の価格改定のご案内」】 6月8日 発表

「Mr.カラーうすめ液（特大）」800円→1,200円

GSIクレオスは、「うすめ液関連・その他製品の価格改定のご案内」を6月8日に発表した。

今回同社公式サイトにて、同社のうすめ液関連製品とその他製品に関して価格改定の予定を発表しており、7月ごろより現行在庫品がなくなり次第、価格改定後の価格で出荷を予定していることが伝えられた。

なお価格改定の対象商品は、「Mr.カラーうすめ液（小/中/大/特大）」「Mr.リターダーマイルド」「Mr.レベリングうすめ液（中/特大）」「水性ホビーカラーうすめ液（中/特大）」「Mr.ツールクリーナー改（大/特大）」「Mr.ラピッドうすめ液（特大）」「Mr.フデピカリキッド（110ml）」「アクリジョン用ツールクリーナー（中/大）」「Mr.カラーGGXうすめ液400ml」「Mr.カラーGGXラピッドうすめ液400ml」「Mr.マークソフター」「Mr.ベースホワイト」「Mr.サーフェイサー1000/500/1200」の計22製品が改定予定となる。

「Mr.ツールクリーナー改（大）」500円→700円

「Mr.マークソフター」250円→350円

「Mr.ベースホワイト」340円→400円

「Mr.サーフェイサー1000」340円→400円

(C)2019 GSI Creos Hobby Dept.