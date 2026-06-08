GSIクレオス、うすめ液関連やその他製品の価格改定を発表。 7月ごろより現行在庫品がなくなり次第、改定後価格で出荷
【GSIクレオス：「うすめ液関連・その他製品の価格改定のご案内」】 6月8日 発表
「Mr.カラーうすめ液（特大）」800円→1,200円
GSIクレオスは、「うすめ液関連・その他製品の価格改定のご案内」を6月8日に発表した。
今回同社公式サイトにて、同社のうすめ液関連製品とその他製品に関して価格改定の予定を発表しており、7月ごろより現行在庫品がなくなり次第、価格改定後の価格で出荷を予定していることが伝えられた。
なお価格改定の対象商品は、「Mr.カラーうすめ液（小/中/大/特大）」「Mr.リターダーマイルド」「Mr.レベリングうすめ液（中/特大）」「水性ホビーカラーうすめ液（中/特大）」「Mr.ツールクリーナー改（大/特大）」「Mr.ラピッドうすめ液（特大）」「Mr.フデピカリキッド（110ml）」「アクリジョン用ツールクリーナー（中/大）」「Mr.カラーGGXうすめ液400ml」「Mr.カラーGGXラピッドうすめ液400ml」「Mr.マークソフター」「Mr.ベースホワイト」「Mr.サーフェイサー1000/500/1200」の計22製品が改定予定となる。
「Mr.ツールクリーナー改（大）」500円→700円
「Mr.マークソフター」250円→350円
「Mr.ベースホワイト」340円→400円
「Mr.サーフェイサー1000」340円→400円
【価格改定のご案内】- GSIクレオス ホビー部 (@creoshobby_info) June 8, 2026
先般より価格改定をお伝えしておりましたうすめ液他の商品につきまして、改定価格が決定しましたのでお知らせいたします。詳細は画像をご覧ください。
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