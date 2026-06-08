「カウボーイビバップ」より「MODEROID ソードフィッシュII」が6月9日12時より予約開始1/48スケール、1/72スケールの2種類が展開
【MODEROID ソードフィッシュII（2種）】 6月9日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ソードフィッシュII」を6月9日12時より予約受付を開始する。
本商品はアニメ「カウボーイビバップ」の主人公、スパイク・スピーゲルの愛機「ソードフィッシュII」をプラモデル化したもの。
MODEROIDでは1/48スケール、1/72スケールの2種類が展開。1/48スケールでは劇中のギミックを網羅し、1/72スケールでは組み立てやすさを重視したキットとなっている。
🐃#メカスマ さきどり情報🐎- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) June 8, 2026
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夢から醒めないカウボーイ達へ
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アニメ『#カウボーイビバップ』より#MODEROID ソードフィッシュⅡが
2種のスケールで同時展開！
・劇中のギミックを網羅した1/48スケール
・組み立てやすさを重視した1/72スケール
明日6/9、12時から予約開始！#グッスマ pic.twitter.com/jQKLCqVRc1
(C)SUNRISE