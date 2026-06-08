【MODEROID ソードフィッシュII（2種）】 6月9日12時より予約開始

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ソードフィッシュII」を6月9日12時より予約受付を開始する。

本商品はアニメ「カウボーイビバップ」の主人公、スパイク・スピーゲルの愛機「ソードフィッシュII」をプラモデル化したもの。

MODEROIDでは1/48スケール、1/72スケールの2種類が展開。1/48スケールでは劇中のギミックを網羅し、1/72スケールでは組み立てやすさを重視したキットとなっている。

(C)SUNRISE