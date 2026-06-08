東北高出身の西田陸浮選手（２５）が、米大リーグのホワイトソックスで存在感を示している。

同高卒業後に渡米し、先月、傘下マイナー３Ａから昇格した。身長１メートル６８と小柄だが攻守で見せ場を作っており、高校時代の監督や仲間は「最高峰の舞台でわくわくするプレーを」とエールを送る。（藤沢奏太）

西田選手は大阪府出身。東北高では３年夏、県大会決勝で仙台育英に敗れて甲子園出場を逃すも、２本の適時打を放つ活躍をした。米オレゴン大を経て、２０２３年に大リーグのドラフト会議でホワイトソックスに１１巡目で指名を受けた。

今季３Ａでは３３試合に出場し、打率３割４分７厘１本塁打、１０打点の成績を残した。７日（日本時間）までにメジャーでは１１試合に出場し、６安打を記録。守備ではライトから本塁へ好返球をみせるなど攻守で活躍している。

指導した東北高野球部の我妻敏監督（４４）によると、入学当初は体が小さく目立った選手ではなかったが、スピードや高い出塁率を武器にレギュラーに。「出塁、得点するにはどうすればいいか瞬時に考え、ノーサインでプレーできていた」と振り返る。

西田選手がメジャーで放った二遊間を抜ける初安打についても、「会心の当たりではなかったが、どうにか塁に出る彼の強みが出た」と評価する。

現在もＬＩＮＥでやりとりをしており、今年２Ａから３Ａに昇格した際は「あと一個でメジャーです！！」と連絡があった。さらに５月２５日、メジャー昇格を報じる記事とともにお祝いのメッセージを送ると「ありがとうございます！！」と返信があった。

西田選手は隙をついたセーフティーバントなど特異なプレーにもたけていると話し、今後も「最高峰の舞台でみんながワクワクするようなプレーを期待している」とエールを送った。

当時チームメートで、社会人野球のＪＲ東日本東北に所属する古山慎悟さん（２４）は「明るくムードメーカーで、野球になると真剣」と振り返る。

昨年末に西田選手と一緒に練習をしたという。米大リーグのパドレスに所属する東北高出身のダルビッシュ有投手との対戦に期待しており、「先輩後輩対決が実現すれば。同期としては打ってほしい」と願いを込めた。