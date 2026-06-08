去年の自民党総裁選などで、高市総理の陣営が他の候補を中傷する動画を作成していたとされる問題が波紋を広げています。野党側はきょう、総理答弁の「矛盾点を追及したい」と強調しました。

立憲民主党 水岡俊一 代表

「（総理答弁が）『面識がない』ということから、『お会いをしたことがない』ということに変化をしている部分もあったりしてですね、こういった矛盾点について、総理に対してはしっかりと追及していきたい」

先の衆院選や自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補の中傷動画を作成していたとされる問題で、立憲民主党の水岡代表は、“高市総理の国会での答弁が変わってきている”などと述べ、追及を強める考えを示しました。

週刊文春は高市総理の公設秘書と動画作成者のやり取りとされる音声を公開していて、野党側は秘書らの国会への参考人招致を求めています。

木原稔 官房長官

「（Q.総理は参考人招致に応じる考えはあるか？国民への説明責任のあり方をどう考えているか？）政府としてのコメントは差し控えます。国会の運営に関わることですので、コメントはいたしません」

木原官房長官は、中傷動画の作成疑惑については、高市総理の衆議院議員としての活動に関することであるため、「政府としてはコメントを控える」と述べました。