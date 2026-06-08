◇日本カーリング選手権大会 横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)

日本一を決める今大会は、ミラノ・コルティナ五輪出場のフォルティウスやロコ･ソラーレなど全10チームが参加。

1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。

大会2日目の8日、1勝0敗同士で迎えたロコ･ソラーレとSC軽井沢クラブが対決します。ロコ･ソラーレは吉田知那美選手が退団し、今年は小穴桃里選手と松澤弥子選手が登録されています。

両者得点奪えないまま迎えた第4エンド、残り一投ずつを残しナンバー1とナンバー2はSC軽井沢クラブ。ロコ･ソラーレの藤澤五月選手が最後の一投を投じるも、手を離した瞬間に上を見上げ悔しげな表情。ストーンは間を抜け、このエンドはSC軽井沢クラブが3点のビッグエンドとなりました。

後攻が続き有利な状況のロコ･ソラーレでしたが、第5エンド、第6エンドと続けて2点を奪われます。第7エンド、ロコ･ソラーレの最後の一投はブロックストーンに当て、ハウス内のストーンを崩しましたが、ナンバー1は奪えず8点目を与えたところで降参のコンシード。SC軽井沢クラブに軍配が上がりました。

▽6月8日の女子の結果フォルティウス 12-1 京都大学GRANDIR 7-6 フィロシーク青森北海道銀行 7-5 札幌国際大学SC軽井沢クラブ 8-0 ロコ･ソラーレ