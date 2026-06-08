森泉、結婚8年目を迎えた夫の職業語る 出会いのきっかけは“愛犬の死”
モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。夫の職業や、なれそめを語った。
【写真】貴重！母・パメラさん＆妹・雪さんと“家族3ショット”の森泉
2018年3月に結婚し、同6月に長女を出産した森だが、黒柳徹子から「ご主人とは結婚8年目ですって？」と切り出されると、「うれ〜8年ですか、早い！」と驚いた。
森の夫はお寺の住職。出会いのきっかけは愛犬の死だったという。森は「私が一番最初に飼ったワンちゃん。何をするにも一緒に乗り越えてきた子なんですけど、亡くなって。そのときにお葬儀をやってくれたのが、旦那さんなんですよ」と明かした。
すると黒柳は「そうなの？」と驚く一方「それでその、死んだ犬の話なんかしたの？」と続けると、森は「言い方！ワンちゃん」とツッコみつつも「いいお別れができた」と振り返った。
夫については 「一緒にいるとなんでも可能にできる気がしちゃう。仲間って感じがして、すごい器用なんですよ。器用に何でもこなしてくれるので、そういうところがいいなって思いますね」と語った。
【写真】貴重！母・パメラさん＆妹・雪さんと“家族3ショット”の森泉
2018年3月に結婚し、同6月に長女を出産した森だが、黒柳徹子から「ご主人とは結婚8年目ですって？」と切り出されると、「うれ〜8年ですか、早い！」と驚いた。
森の夫はお寺の住職。出会いのきっかけは愛犬の死だったという。森は「私が一番最初に飼ったワンちゃん。何をするにも一緒に乗り越えてきた子なんですけど、亡くなって。そのときにお葬儀をやってくれたのが、旦那さんなんですよ」と明かした。
すると黒柳は「そうなの？」と驚く一方「それでその、死んだ犬の話なんかしたの？」と続けると、森は「言い方！ワンちゃん」とツッコみつつも「いいお別れができた」と振り返った。
夫については 「一緒にいるとなんでも可能にできる気がしちゃう。仲間って感じがして、すごい器用なんですよ。器用に何でもこなしてくれるので、そういうところがいいなって思いますね」と語った。