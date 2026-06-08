音楽グループ・ＸＧが現地時間６日、英国最大の音楽フェスティバル「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓ Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ Ｂａｌｌ ２０２６」に日本人アーティストとして初出演を果たした。サッカーの聖地として名高いロンドンのウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスした史上初の日本人グループとなった。

英ラジオ局「Ｃａｐｉｔａｌ」が主催する大型音楽フェスで、約８万人の観客動員を誇る。過去にマライア・キャリー、ウィル・スミス、リタ・オラ、テイラー・スウィフトら世界的ポップスターが出演し、今年はカルヴィン・ハリス、ビービー・レクサ、テイク・ザットといった顔ぶれの中にＸＧが加わった。

大歓声が注がれるステージに登場したＸＧは、カラフルでポップな衣装で個性を発揮。最新アルバムのリードトラック「ＨＹＰＮＯＴＩＺＥ」でパフォーマンスをスタートさせ、圧倒的な存在感とＸＧならではの世界観を提示し、冒頭から８万人のオーディエンスの注目を引きつけた。

ＭＡＹＡは「この場所に来られて感謝しています」と感激。観客に「この曲を知っている方は、一緒に踊って歌ってください」と呼びかけ、世界的にヒットしたスウィート・フィメール・アティチュードの「Ｆｌｏｗｅｒｓ」をカバー。英国で広く親しまれている楽曲だけに多くの観客が体を揺らし、強烈なインパクトを残していた。