【お得】マウスコンピューター「夏先取りセール」開催 最大10万円OFF、Copilot+ PCも対象
マウスコンピューターは8日、公式ECサイトで「夏先取りセール」を開始した。期間は6月24日午前10時59分まで。対象製品を特別価格で販売するほか、最大10万円の値引きを実施する。
【写真】「夏先取りセール」お得PCとは…？
「mouse」ブランドでは、AI機能を快適に活用できるCopilot+ PC対応ノートPC「mouse B5-A7A01SR-A」を32万9800円から29万9800円に値下げ。デスクトップPC「mouse SH-I5U01（ホワイト）」も19万9800円から17万9800円で販売する。シンプルなデザインと日常使いのしやすさが特徴だ。
ゲーミングブランド「G TUNE」では、Copilot+ PC対応のゲーミングノートPC「G TUNE P5-A7G60WT-D」を43万9800円から37万9800円に値下げ。高性能GPUを搭載し、ゲームプレイから配信まで幅広く対応する。また、デスクトップPC「G TUNE FZ-I9G80」は80万9800円から70万9800円となり、今回のセールで最大となる10万円引きを実施。ハイエンド構成により、最新ゲームを高画質・高フレームレートで楽しめる。
クリエイター向けブランド「DAIV」では、薄型軽量設計のノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B」を37万6800円から32万6800円で販売。写真・動画編集などのクリエイティブ用途に適したモデルとなっている。さらに、NVIDIA Studio認定PCのデスクトップモデル「DAIV KM-I7G70」は57万9800円から49万9800円に値下げ。フルタワー級のパフォーマンスとミニタワーならではのコンパクトさを両立させたモデルで、高負荷なクリエイティブ作業を快適に行える。
なお、紹介している製品は対象商品の一例で、このほかにも多数のモデルをセール価格で販売。詳細は特設サイトで確認できる。
【写真】「夏先取りセール」お得PCとは…？
「mouse」ブランドでは、AI機能を快適に活用できるCopilot+ PC対応ノートPC「mouse B5-A7A01SR-A」を32万9800円から29万9800円に値下げ。デスクトップPC「mouse SH-I5U01（ホワイト）」も19万9800円から17万9800円で販売する。シンプルなデザインと日常使いのしやすさが特徴だ。
クリエイター向けブランド「DAIV」では、薄型軽量設計のノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B」を37万6800円から32万6800円で販売。写真・動画編集などのクリエイティブ用途に適したモデルとなっている。さらに、NVIDIA Studio認定PCのデスクトップモデル「DAIV KM-I7G70」は57万9800円から49万9800円に値下げ。フルタワー級のパフォーマンスとミニタワーならではのコンパクトさを両立させたモデルで、高負荷なクリエイティブ作業を快適に行える。
なお、紹介している製品は対象商品の一例で、このほかにも多数のモデルをセール価格で販売。詳細は特設サイトで確認できる。