読売３３３、１０１５円安の４万９７６２円…２営業日ぶりに下落

週明け８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１０１５円４４銭（２・００％）安の４万９７６２円５４銭だった。

前週末の米株安の流れを受け、２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１６銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、２５６３円５２銭（３・８５％）安の６万４０２４円６０銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連銘柄が軒並み値を下げ、読売３３３と比べた下落率が大きくなった。日経平均の下げ幅は過去５番目の大きさとなった。

前週末の５日に発表された米雇用統計が市場予想を上回る好調な内容となり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げに動くとの観測が広がった。金融引き締めが長期化することへの警戒感から、５日の米国市場では主要な株価指数が下落した。

８日の東京市場でも、半導体や電子部品株を中心に下落した。イラン情勢を巡る不透明感の高まりも投資家心理を悪化させ、東証プライム銘柄の約７割が値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、半導体の基板となるシリコンウェハー製造大手のＳＵＭＣＯの１２・８４％が最大だった。デクセリアルズ（１０・２８％）、村田製作所（１０・１５％）と続いた。

上昇率は、東宝（６・８０％）、コスモス薬品（４・５５％）、東京海上ホールディングス（３・３７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、９６・７１ポイント（２・４５％）低い３８５２・３８。