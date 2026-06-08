国立大学法人・信州大学が2026年6月3日に公式サイトを更新し、学生が逮捕されたと発表した。「被害に遭われた方とそのご家族、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪もしている。

長野県に5つのキャンパスと附属学校園を展開する同学をめぐって、一体何があったのか。広報室が取材に応じた。

「極めて遺憾であり、大変重く受け止めております」

信州大学は学生が逮捕されたことが確認されたと公式サイトで発表し、「学生が逮捕されたことは、極めて遺憾であり、大変重く受け止めております。被害に遭われた方とそのご家族、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」と述べた。「規程に則り、確認できた事実に基づき厳正に対処してまいります」と説明している。

X上では逮捕容疑が注目され、実際の因果関係は不明だが、直近に県内で起きた事件ではないかと憶測も広がった。例えば、信濃毎日新聞デジタルが2日に「松本市で女性宅に侵入した疑い 男子大学生再逮捕 容疑を否認」と題した記事を掲載したほか、長野県警察が公式サイトで、松本署が同日に、2月28日と3月1日に松本市内のアパート居室内へ侵入した容疑で22歳の男を逮捕したと明らかにしている。

信州大学による発表はこれらの事件に関わるものか、逮捕容疑は何なのか。同学広報室は5日にJ-CASTニュースの取材に応じ、「逮捕された学生の個人情報については、回答を差し控えます。また、捜査に関する内容についても、本学からの回答は差し控えます」とするに留めた。

「大学の教育研究活動や社会的信用に影響を及ぼし得る事案」

一方、公式サイト上で発表と謝罪をした理由は、

「本学学生が逮捕されたことは、大学の教育研究活動や社会的信用に影響を及ぼし得る事案であることから、関係者や社会に対する説明の観点からコメントを公表しています」

と答えた。

X上では、あくまでも憶測の域を出ないものの、県内で逮捕された大学生が容疑を否認したとする先の報道を受けてか、今回大学が謝罪したことの是非を問うような声もみられる。広報室は、事実関係や、所感について「本学学生が逮捕されたことは承知していますが、その他の詳細については 現時点で事実を確認できていないため、回答は差し控えます」とした。大学が関係している事案か否かについても、具体的な言及はなかった。

学生の処分に関して改めて尋ねると、公式サイトでの発表同様、「規程に則り、確認できた事実に基づき厳正に対処します」と述べた。