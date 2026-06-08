タレントの小池美由（３２）が第１子となる男児出産を発表した。

８日に自身のインスタグラムを更新し、「６／３に男の子が生まれました」と報告。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な１日でした」と明かした。

「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」とつづり、フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクシング日本王者で、夫の俳優・宮城大樹との親子３ショットも披露。

「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ 最後の写真は、みんなヘトヘト感あってお気に入りです笑 全員、頑張りました」と寝ている姿もアップした。

この投稿にはフォロワーから「嬉しいぃいい」「おつかれ！」「あの小池さんが母になろうとは」「かわいい」「生まれたてでこんなに整ってる子もいるんですね！」「母子ともに健康で何よりです」などの声が寄せられている。

２人は２０２３年３月に結婚。今年２月に「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告となります。安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています」と妊娠を公表した。