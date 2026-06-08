木梨憲武「安田成美記念!!」 妻・安田成美との“惚気全開”な最新ショット公開 最年長G1制覇の武豊を“木梨節”で祝福も
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（64）が8日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の安田成美（59）との仲むつまじい夫婦2ショットを公開した。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
木梨は「武豊、最年少＆最年長G1勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー!!急なカンパイパーティーで集合!!」と、前日のレースで最年少＆最年長G1勝利記録を打ち立てた日本競馬界のレジェンド・武豊（57）の偉業を“木梨節”で祝福し、2人の親交の深さがうかがえる2ショットを披露している。
さらに「2枚目、こちらも安田成美記念!!木梨クラシックin札幌、8月8日出演交渉成功!!PEACE!!」と、妻・安田との愛らしいセルフィーも公開。鳥居をバックに笑顔をはじけさせる2人が収められており、「安田成美記念」という言葉を何度も繰り返し、オープンに“愛妻家”ぶりを炸裂させた。
結婚から年月が経っても変わらない、夫婦の深い絆と惚気っぷりが伝わる投稿に「ステキな2人!!」「憧れのご夫婦」「憲さんと成美さんの2ショット最高に素敵ですね」「ナルミさん、全然変わらない!!」「成美さん相変わらず可愛らしい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
木梨は「武豊、最年少＆最年長G1勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー!!急なカンパイパーティーで集合!!」と、前日のレースで最年少＆最年長G1勝利記録を打ち立てた日本競馬界のレジェンド・武豊（57）の偉業を“木梨節”で祝福し、2人の親交の深さがうかがえる2ショットを披露している。
結婚から年月が経っても変わらない、夫婦の深い絆と惚気っぷりが伝わる投稿に「ステキな2人!!」「憧れのご夫婦」「憲さんと成美さんの2ショット最高に素敵ですね」「ナルミさん、全然変わらない!!」「成美さん相変わらず可愛らしい」などのコメントが寄せられている。