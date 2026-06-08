ちゃんみな、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」発表 13日のパフォーマンス出演見合わせ 一定期間の療養へ
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが8日、公式サイトを更新し、のどの不調をはじめとする体調不良を訴え、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されたと発表した。13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026で予定していたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演は見合わせる。
【画像】ちゃんみなが出演見合わせ…HPに掲載された報告（全文）
公式サイトでは「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と発表。「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と伝えた。
続けて「本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました」とし、「パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
ちゃんみなは、日本語、英語、韓国語を巧みに操るトリリンガルラッパー。2017年2月、「FXXKER」でメジャー・デビュー。24年7月、ASH ISLANDと結婚を発表。同11月には第1子となる女児を出産した。
【画像】ちゃんみなが出演見合わせ…HPに掲載された報告（全文）
公式サイトでは「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と発表。「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と伝えた。
ちゃんみなは、日本語、英語、韓国語を巧みに操るトリリンガルラッパー。2017年2月、「FXXKER」でメジャー・デビュー。24年7月、ASH ISLANDと結婚を発表。同11月には第1子となる女児を出産した。