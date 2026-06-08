【オーケー最新チラシ】暑い季節に嬉しい冷し中華が特価に！夏に気になる新商品や増量品などが目白押し！《6月14日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年6月8日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

冷し中華の季節到来、お得な今こそ買い！

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。

●ニチレイ レンジで冷たい冷し中華 1人前（300g）

商談時使用売価810円から6.1割引の314円に。

越谷大泊店では取り扱いがありません。

●NISSIN（日清） 日清まぜ麺亭 台湾まぜそば 1人前（264g）

商談時使用売価453円から5.6割引の198円に。

辻堂・三ツ境・中杉・西新井店では取り扱いがありません。

●信州ハム グリーンマーク あらびきポーク＆チキンウインナー 62g×2袋

商談時使用売価349円から3.5割引の225円に。

●Nipponham（ニッポンハム） 中華名菜 八宝菜 2〜3人前

商談時使用売価669円から5.3割引の314円に。

●秋本 王道キムチ 180g

商談時使用売価437円から4.4割引の240円に。

夏の新商品が嬉しい値下げ

夏になると毎年登場する人気のお菓子の季節限定フレーバーや夏ドリンクが気になるという人は多いのでは？ 発売日には特別価格で店頭に並ぶのでチェックしてみて。

●Calbee 夏ポテト 対馬の浜御塩味／紀州の南高梅味（ポテトチップス） 各60g

商談時使用売価286円から5.2割引の135円に。

6月7日発売。湘南台・曳舟・お台場店では取り扱いがありません。

●アサヒ飲料 三ツ矢 すっぱいシークヮーサー（炭酸飲料） 500ml

メーカー希望小売価格216円から5.6割引の93円に。

6月9日発売。特別提供品です。

●SUNTORY CRAFT BOSS キャラメルラテ 500ml

メーカー希望小売価格270円から5.8割引の113円に。

6月9日発売。特別提供品です。

人気の惣菜＆ベーカリーが増量中

続いて、いつもより増量中でお得な惣菜、ベーカリーを紹介します。

●手羽元あぶり焼チキン

6本＋1本増量...314円

お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●手作り お肉たっぷりボロネーゼピザ ホール（直径約30cm）

ミックスチーズ50％増量...627円

尾高橋・小茂根・三ツ境・大和・成城・伊勢原・初台・青物横丁・荻窪・用賀駅前・千草台・南砂・十条・中杉・鷲宮・高円寺・本牧店では取り扱いがありません。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部