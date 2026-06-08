山形県西川町の月山にきのう入山したとみられる６０代男性の行方が分からなくなっていることを受け、警察などがけさから捜索を行っていますが未だ発見には至っていないということです。

【写真を見る】未だ発見に至らず 月山で60代男性が行方不明 警察や山岳救助隊などで捜索続く（山形・西川町）

行方がわからなくなっているのは、県外在住の６０代の男性です。

警察によりますと、男性はきのう、登山のため西川町月山沢の月山に入山したとみられていて、その後、行方がわからなくなっているということです。

男性がきのう、宿泊予定の施設を訪れなかったことから宿泊施設の関係者が１１０番通報しました。



警察によりますと、男性はきのう午後６時半ごろ、携帯電話で宿泊先に「道に迷った」と話していたということです。

その後も午後７時４５分ごろに男性から「道に出た」などと宿泊施設に連絡がありましたが、それ以降、連絡が取れなくなりました。

月山スキー場の駐車場に男性の車が停められているのが確認されていて、その付近から入山したとみられています。

寒河江警察署と山岳救助隊などがけさから捜索を行っていますが、未だ発見には至っていないということです。