厚揚げと牛肉のおかずサラダ


【画像で見る】彩りもよくご飯も進む厚揚げレシピ「厚揚げと牛肉のおかずサラダ」

コスパの良い厚揚げは、色々な料理に合わせることができます。もちろんお肉と混ぜて使うことでかさ増しが出来るので、節約レシピでも大活躍！今回は牛肉と一緒に炒めて作る、彩りのよいおかずサラダのご紹介です。

■牛肉と厚揚げのおかずサラダ

ご飯にもよく合うボリュームサラダ

ご飯にもよく合うボリュームサラダです


【材料・2人分】

厚揚げ...1枚（約200g）

牛切り落とし肉...120g

水菜...小1わ（約150g）

ミニトマト...6個

■合わせ調味料

おろしにんにく...少々

しょうゆ、みりん...各小さじ2

砂糖...小さじ1/2

ごま油　塩　こしょう　小麦粉　サラダ油

【作り方】

1．水菜は4〜5cm長さに切り、ボウルに入れる。ごま油小さじ1、塩、こしょう各少々を加えてあえ、器に広げる。

2．ミニトマトは横半分に切り、厚揚げは一口大に切る。牛肉は塩、こしょう各少々をふり、小麦粉小さじ2をまぶす。

3．フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、牛肉を色が変わるまで炒める。厚揚げを加えて約1分炒め、合わせ調味料を回し入れ、炒め合わせる。1にのせ、ミニトマトを添える。

（レシピ考案／舘野鏡子 　1人分423kcal／塩分1.7g）

※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

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お肉の量が少なめでも、しっかりにんにく味が厚揚げに絡んでボリュームレシピに！

撮影／邑口京一郎　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美