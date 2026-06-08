厚揚げと牛肉でボリュームサラダ「牛肉と厚揚げのおかずサラダ」
【画像で見る】彩りもよくご飯も進む厚揚げレシピ「厚揚げと牛肉のおかずサラダ」
コスパの良い厚揚げは、色々な料理に合わせることができます。もちろんお肉と混ぜて使うことでかさ増しが出来るので、節約レシピでも大活躍！今回は牛肉と一緒に炒めて作る、彩りのよいおかずサラダのご紹介です。
■牛肉と厚揚げのおかずサラダ
ご飯にもよく合うボリュームサラダ
【材料・2人分】
厚揚げ...1枚（約200g）
水菜...小1わ（約150g）
ミニトマト...6個
■合わせ調味料
おろしにんにく...少々
しょうゆ、みりん...各小さじ2
砂糖...小さじ1/2
ごま油 塩 こしょう 小麦粉 サラダ油
【作り方】
1．水菜は4〜5cm長さに切り、ボウルに入れる。ごま油小さじ1、塩、こしょう各少々を加えてあえ、器に広げる。
2．ミニトマトは横半分に切り、厚揚げは一口大に切る。牛肉は塩、こしょう各少々をふり、小麦粉小さじ2をまぶす。
3．フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、牛肉を色が変わるまで炒める。厚揚げを加えて約1分炒め、合わせ調味料を回し入れ、炒め合わせる。1にのせ、ミニトマトを添える。
（レシピ考案／舘野鏡子 1人分423kcal／塩分1.7g）
※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
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お肉の量が少なめでも、しっかりにんにく味が厚揚げに絡んでボリュームレシピに！
撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美