乃木坂46金川紗耶、色気漂うサウナショット解禁 1st写真集から渾身の1枚
アイドルグループ・乃木坂46の金川紗耶（24）が、30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第6弾として、サウナショットが解禁された。
【写真】金川紗耶、美ヒップあらわなバックショット
今回公開されたのは、海外初のサウナを体験した際に撮影された貴重なカット。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを見つめている。ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情のギャップ。金川の魅力が引き出された渾身の1枚となっている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。
【写真】金川紗耶、美ヒップあらわなバックショット
今回公開されたのは、海外初のサウナを体験した際に撮影された貴重なカット。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを見つめている。ピンクのかわいらしい水着と、色気を感じさせる表情のギャップ。金川の魅力が引き出された渾身の1枚となっている。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。