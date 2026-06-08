Travis Japan、アメリカ旅での再会に涙浮かべる 仲間への思い語る「フィナーレ予告」解禁
7人組グループ・Travis Japanのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスで配信されている。12日に配信予定のEpisode9では、再会を果たすこととなるTeam Aの宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、吉澤閑也（Shizu）、Team Bの七五三掛龍也（Shime）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）、そして、川島如恵留(Noel)の7人の様子を捉えている。配信に先駆け、【フィナーレ予告】映像が解禁された。
【動画】久々の再会を果たし、本音を語るTravis Japan
同番組では、Travis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて旅をする。Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team Bは歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
今回解禁された映像は、残り2 Episodeに迫ったTravis Japanにとって特別な夏休みのフィナーレを告げる予告映像。これまで7日間にわたる旅をしてきたTravis Japanの7人。いよいよ集合場所である、アリゾナ州セドナで集うこととなるが、この旅でアメリカの大自然や文化をその身で体感した今、どんなことを感じているのだろうか。
映像には、久々に再会できた喜びをハグで表現するメンバーの姿や、涙ながらに、「（この旅を計画した）Noelの気持ち…、離れていた時間もあったし、現実で。この（旅の）意味って何だったんだろうって――」と、話を切り出すChaka。涙を流すUmiの姿が映し出される中、「ヨボヨボになるまで、一緒にいられるって本気で思ってる」とTravis Japanへの深い愛を表現するNoelの言葉も収められている。久々の再会を果たした日、メンバーたちが本音でどんな会話を交わすのかに注目だ。
そして夢を追いかけた、まさに“原点”の街ロサンゼルスへと向かう7人は、デビュー曲とゆかりのあるスタジオへ。それぞれのメンバー、そしてグループへの想いを確かめ合う7人は、この夏休みを“ターニングポイント”に、これからも続く旅へと歩みだしていく。
同番組では、Travis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて旅をする。Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team Bは歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
今回解禁された映像は、残り2 Episodeに迫ったTravis Japanにとって特別な夏休みのフィナーレを告げる予告映像。これまで7日間にわたる旅をしてきたTravis Japanの7人。いよいよ集合場所である、アリゾナ州セドナで集うこととなるが、この旅でアメリカの大自然や文化をその身で体感した今、どんなことを感じているのだろうか。
映像には、久々に再会できた喜びをハグで表現するメンバーの姿や、涙ながらに、「（この旅を計画した）Noelの気持ち…、離れていた時間もあったし、現実で。この（旅の）意味って何だったんだろうって――」と、話を切り出すChaka。涙を流すUmiの姿が映し出される中、「ヨボヨボになるまで、一緒にいられるって本気で思ってる」とTravis Japanへの深い愛を表現するNoelの言葉も収められている。久々の再会を果たした日、メンバーたちが本音でどんな会話を交わすのかに注目だ。
そして夢を追いかけた、まさに“原点”の街ロサンゼルスへと向かう7人は、デビュー曲とゆかりのあるスタジオへ。それぞれのメンバー、そしてグループへの想いを確かめ合う7人は、この夏休みを“ターニングポイント”に、これからも続く旅へと歩みだしていく。