シンガー・ソングライターのちゃんみな（27）が8日、公式サイトを更新。甲状腺機能低下症に伴うのどの不調を報告し、一定期間の療養に入るため、13日開催のMUSIC AWARDS JAPAN 2026は出演を見合わせることを伝えた。

同サイトで「平素より、ちゃんみなを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されました」と発表。

その上で「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と伝えた。

「本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました」とし、「パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。