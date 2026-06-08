プロ野球・オリックスは8日、夏の恒例イベント「Bs夏の陣2026」で着用する特別ユニホームのデザインを発表しました。

今回のコンセプトは「THE NAVY, THE ORIGIN」。テーマカラーには「深紺（ディープネイビー）」が採用され、全身を染めあげています。さらに細部にはホワイトのラインなどが施され、洗練された重厚感のあるデザインとなっています。

着用した曽谷龍平投手は「バファローズを象徴するネイビーのユニホームなので、自然と気持ちが引き締まります。球場全体をこの深紺に染められるように、ファンの皆さんと一緒に熱く戦っていきたいです」とコメント。太田椋選手も「上下ともネイビーで統一されていて、シンプルで引き締まったユニホームだと感じました。カッコよくて、より力強く見せてくれるデザインだと思います。この深紺をまとって、夏の陣を熱く盛り上げられるように頑張ります」と意気込みました。

このユニホームを着用して戦う夏の陣は計13試合で開催。8月3日に東京ドームで行われる主催試合と、8月14日〜16日、25日〜30日、9月4日〜6日の12試合(京セラドーム大阪)で開催されます。

▽「Bs夏の陣2026」開催日8月3日（月）楽天戦（東京ドーム）8月14日（金）〜16日（日）日本ハム戦（京セラドーム）8月25日（火）〜27日（木）楽天戦（京セラドーム）8月28日（金）〜30日（日）ソフトバンク戦（京セラドーム）9月4日（金）〜6日（日）ロッテ戦（京セラドーム）